台東池上禾穀坊通過保育共生地認證　打造近9公頃生態農田

▲台東池上禾穀坊通過保育共生地認證。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

林業及自然保育署日前公布首波「保育共生地」認證名單，位於台東縣池上鄉的「池上禾穀坊」成功通過審核，認證面積達8.955781公頃（認證字號：114-1-014），成為兼顧農業生產與生態保育的示範場域。

「保育共生地」制度旨在鼓勵具備生物多樣性價值的土地，透過適當管理維持物種棲地與生態功能。林業保育署指出，池上禾穀坊場域具高度生態價值，涵蓋多樣物種棲息與生長環境，並具備物種生活史關鍵棲地功能，因此獲得認證肯定。

池上禾穀坊長期採行有機農法，並以「順應自然」為核心理念經營農田，將農業生產與周邊灌叢環境融合，形成穩定且多元的農田生態系。近9公頃的農地與自然棲地交織，提供野生動植物良好的棲息空間。

在農業管理上，該場域亦導入數位科技，運用區塊鏈技術建構生產履歷系統，確保資訊透明且可追溯；同時結合紅外線感測器與太陽能監測設備，進行全天候環境與生態監測，提升農業管理精準度，也為生物多樣性研究提供數據支持。

經營者魏瑞廷表示，農業與自然並非對立關係，透過友善農法與科技應用，可減少對環境的干擾，並維持生態平衡，進一步促進地方永續發展。

林業保育署指出，此次池上禾穀坊入列首波「保育共生地」，不僅展現台東在生態農業發展上的成果，也為農業與保育並行提供具體案例。未來將持續推動相關制度，鼓勵更多場域投入生態友善經營，共同守護台灣自然環境。