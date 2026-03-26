抽中頭獎11萬？　基隆女「帳戶秒剩零錢」

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）被指控在前年11月間，將銀行提款卡及密碼交給詐騙集團使用，導致3名受害者損失11.7萬元。但小芸辯稱，她誤以為抽中頭獎11萬元，才會依照對方指示操作，結果自己也被騙了3萬元，帳戶只剩下兩位數的零錢。基隆地院法官日前審理之後，裁定小芸無罪。

▲小芸被指控將提款卡交給詐團使用，但她辯稱自己也被騙了3萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸2024年11月透過超商服務將自己的銀行提款卡寄給詐團，再透過LINE告知密碼；該詐團隨即利用假中獎、信用卡遭盜刷、假買家等話術，誘導3名受害者匯款，共計得手11.7萬餘元。後來3名受害者發現異狀，憤而報警提告。

小芸到案之後矢口否認幫助詐團，她辯稱自己也被騙了3萬元，當時她被告知抽中頭獎11萬元，但帳戶內必須要有3萬元才能領到獎金，她便先匯了500元到此案的帳戶中，把錢湊足，對方又說要做沖正，接著要求拍攝提款卡、寄出卡片並告知密碼，結果她一做完，帳戶內就只剩下兩位數的零錢。

基隆地院法官表示，經檢視小芸與詐團之間的對話，她確實是在被告知中獎之後，才開始按照指示操作帳戶，帳戶內的3萬元存款也的確被詐團匯出取走；此外，小芸明明知道怎麼操作網路銀行進行交易，應當沒有必要透過款項轉出及沖正，對帳戶進行測試。

法官指出，從現有證據看來，小芸的說詞並非全然無據，而檢方的證據尚無法證明小芸確實有幫助詐欺及洗錢的犯意，本案尚有合理懷疑存在，最終因證據不足，裁定小芸無罪，全案仍可上訴。