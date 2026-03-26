鋒面接力！　明雨區擴大

▲周五變天轉雨。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周五微弱鋒面快速掠過，北部、東半部局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率；下周一晚另一鋒面接近，下周二、下周三另一鋒面影響。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗穩定，台灣東南方有殘餘雲系，花東有局部短暫雨的機率，白天北台舒適，中南部熱如夏，各地早晚涼、日夜溫差大。

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3波鋒面接力 晴雨交替

吳德榮說，最新模式模擬調整為，周五微弱鋒面快速掠過，各地雲量略增，北部、東半部局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率，北台轉涼；周六至下周一各地恢復晴朗，東半部及午後山區偶有局部短暫雨的機率；下周一晚另一鋒面接近，為北台帶來局部短暫雨的機率；周六起氣溫逐日漸升，下周一各地熱如夏。

吳德榮指出，下周二、下周三另一鋒面影響，北部、東半部再轉有局部陣雨或雷雨，氣溫降，北台轉涼，中部也有受到影響的機率；下周四天氣好轉，恢復晴朗穩定；下周五再一波鋒面接近，天氣漸轉變；下周六鋒面南下。

吳德榮指出，下周二及下周六兩波鋒面，模擬雖然有對流性，但對流位置及強度不斷調整，且各國模式並不一致，顯示不確定性很大，需密切觀察其調整，下定論還太早。