蔣萬安市府拆光蔣介石百坪古蹟　文史工作者批：蝕本斷源

▲坐落在台北市士林官邸的「舊營舍」過去駐守了不少專門守衛先總統蔣介石一家的精兵，如今被列入「國定古蹟範圍」的舊營舍竟被突襲拆除，在地直呼北市府太「鴨霸」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

春分剛過清明倒數，全台各地充滿慎終追遠的情懷，但台北市長蔣萬安「祖傳」的北市士林官邸百坪「營舍」卻被市府自家拆個精光，這可是護衛先總統「蔣公」蔣介石生活起居近30年的要塞堡壘，早早因著軍事地景被列入「國定古蹟」範圍，卻在近期連個拆除執照都沒請就被突襲夷為平地。地方文史工作者怒批，蔣萬安打著「蔣家」名號一路「特快車」攀上首都百里侯高位，卻回頭蝕了祖宗本斷了蔣家源，實在要不得。

1949年率國民政府全面遷台後，蔣介石一家隔年便入住由「台灣總督府農業試驗所」改造成的士林官邸，這處由福德洋水圳圍繞的12.9公頃腹地讓蔣家愛極了，即使1975年蔣介石過世後，夫人蔣宋美齡在重心移往美國之際，仍不時回台看看這座從蘭花到玫瑰四季飄香的花苑。

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然而問題來了，不久前位於入口處不遠山腳下，百坪營舍竟被悄悄拆個精光，看在原貌文化協會理事長林啟生眼中急壞了，他在士林官邸義務導覽多年，直斥這就是北市府公園路燈管理處與文化局幹的好事，便怒氣沖沖地跑去管轄士林分局文林派出所要依照《文化資產保存法》告發，警方想到要辦「長官」是「壓力山大」原先以「安撫代替錄案」，林啟生「盧」了許久才終於完成報案程序，但至今大半個月「沒個下文啊」林啟生嘆氣。

▲北教大兼任助理教授蕭文杰（圖）直斥熱心民眾提報文資後，北市府卻多次未依規定通知提報人參與文資審查，活脫脫違反了《文化資產保存法》。

素有「文化恐佈份子」稱號的國立台北教育大學社發系兼任助理教授蕭文杰與CTWant都聞風而來，19日直擊現場發現，格柵圍得整齊，裏頭就是空地也看不出端倪，81歲的林啟生可一點都不安心，他吃力地帶一行人繞上後頭小路，拿出照片比對「啊怎麼全拆光了」與會者才理解林啟生的震撼與憤怒。

CTWant調查，士林官邸「舊營舍」最早可追溯自二次世界大戰後，那時台灣省政府把士林官邸當成省府招待所用，但侍衛和隨從辦公廳與宿舍都不夠，緊急在官邸外「預鑄」了木造房元件，運抵現場後直接卡榫不一會便拼接完成，1949年蔣介石撤退來台入住後，這兒更成了他浙江大量老鄉侍從與警衛的營房，第一線守護了總統安全與安寧者，另外為了構築完美隱蔽別讓偵察機發現，全室漆成了灰綠底建築完美融入綠色地景，也重構了戒嚴時期軍事高度緊張的軍事歷史遺跡。

▲從被突襲拆除之士林官邸營舍後頭向上爬，映入眼簾的「慈雲亭」已被列入國定古蹟建築，斑駁壁癌的牆面卻顯得保存散漫，文資學者是直搖頭。

蕭文杰直指，大眾對「士林官邸」古蹟認知是「正館」、「招待所」、「凱歌堂」、「慈雲亭」四幢建築，但其實整區12.9公頃範圍從2005年便劃定為「國定古蹟範圍」，範圍內建物的整修、拆建本來就該報請文化部備查。

蕭文杰點出官員「滑溜」之處，直指2020年林啟生早就把「舊營舍」正式獨立提報為文化景觀，希望在士林官邸「全區列入國定古蹟」之外更能聚焦關注這些建築，然而北市府辦理會勘卻未通知到提報者林啟生，官員與幾名文資委員「關起門來自己玩」，北市府風聞事態鬧上媒體，才推稱已依《文資法》第15條完成文化資產價值評估「屋況不佳、難再修復」，繼而認定「不具文化資產價值潛力」，但北市府與文化部至今都沒拿出文資審議會議紀錄，林啟生也從頭到尾被蒙在鼓裡，近期北市府更索性突襲拆除，諷刺的是文化部正委託中國科技大學進行全區「修復及再利用計畫」調查，「你拆了人家還要調查什麼」他直斥。

蕭文杰也進一步聯繫中央文化部文資局主秘、專委等多名官員，他們卻都對北市府拆舊營舍行徑一問三不知，只重申管理單位是北市府，且文化部直至3月中旬都沒接獲北市府函文申請備查，「那文化部要依《文資法》告發北市府嗎？」蕭文杰怒批中央官員漠視與踢皮球也是古蹟保存淪為癡人說夢的兇手之一。

林啟生則嘆氣，台北市政府不懂歷史縱深又亂搞之舉可不只針對「舊營舍」，他帶著CTWant沿石階向上挺進，眼前的「慈雲亭」可是蔣介石懷念媽媽王采玉而建，居高臨下的絕佳景觀過去可是能一覽台北盆地，北面直眺大屯山系中正山，上頭被刻意修剪的「中正」二字更拉出了蔣家在台灣千絲萬縷的歷史糾葛。

▲原貌文化協會理事長林啟生守護士林官邸並擔任導覽志工近30年，儘管他的政治意識形態偏向「台派」，卻對保存先總統蔣公一家遺址是執著異常，他強調只要是重要的文資，不分黨派都該保存下來。

林啟生話鋒一轉要大夥轉頭看看，才發現現場壁癌牆片剝落「下雪」好嚴重，一旁詭異的林相更讓他不禁懷疑養護者是否以「除草劑」隨興整理環境？他呼籲蔣萬安除了大吃「蔣家」政治紅利外更該來看看紀念老祖宗的地方「現在變成什麼樣子」。

台北市政府對此回應，市府拆除「舊營舍」是為了避免建築倒塌影響觀賞者安全，且市府內部拆除程序完備，沒有「突襲」情事，園區其餘設施也會加強管理，但北市府未回應「舊營舍」是否有依《文資法》提報文化部獲准才拆除。市府另外指出，林啟生曾於2020年提報「舊營舍」為文化景觀，市府目前已陳報到文化部審議，文化部則著手製作文化景觀調查研究計畫中，至於何以拖了這麼多年都沒處理完畢，北市府與文化部皆無對此回應。

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