川普盤算奪島施壓！伊朗急設「防空＋地雷網」　美軍死傷代價慘重

▲傳伊朗全面備戰，向哈爾克島大幅增派軍力。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著美國川普政府評估以地面部隊奪取伊朗石油命脈哈爾克島（Kharg Island），美方情報指出，伊朗近數週已在島上大幅強化防禦，不僅埋設地雷與陷阱，還增派軍力及防空系統。美國官員與軍事專家警告，此類登陸作戰風險極高，恐導致大量美軍傷亡，也讓華府內部對是否推進行動出現分歧。

根據美媒《CNN》，多名熟悉美國情報的消息人士透露，哈爾克島是伊朗關鍵能源樞紐，負責約90%原油出口。川普政府正考慮以奪島作為施壓手段，迫使伊朗重新開放荷姆茲海峽。然而，美方評估顯示，伊朗已在島上構建「分層防禦」，包括增設肩扛式地對空飛彈（MANPADS），並在沿岸與潛在登陸地點部署反人員與反裝甲地雷。

報導指出，美軍若發動兩棲登陸，極可能在第一時間遭遇伊朗軍隊密集火力與陷阱阻擊。一名以色列消息人士分析，「一旦美軍奪島，伊朗恐動用無人機與肩射飛彈反擊，導致美軍傷亡」。他坦言，「希望他們不要冒這個風險，但沒人能確定」。

曾任北約盟軍最高司令的退役上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）也警告，認為伊朗精明且毫不留情，一旦美軍進入其主權領土，會盡一切手段造成最大傷亡，論是在海上艦艇或登陸後的地面部隊，「我會非常擔心這種行動」。

另一方面，伊朗方面也釋出強硬訊號。伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）公開警告，「敵人的一切行動都在監控之下，一旦越界，相關地區國家的重要基礎設施將淪為無限制打擊目標」。他強調，伊朗正密切關注美軍在區域內的部署動向。

據悉，美軍其實已於13日對哈爾克島發動空襲，摧毀包括海軍水雷儲存設施、飛彈庫及多處軍事據點。中央司令部聲稱共打擊90個目標，而川普當時表示，出於「道德考量」，未攻擊島上石油設施。

不過，即便部分防空與海防能力遭削弱，分析指出，美軍仍將暴露於伊朗彈道飛彈與無人機威脅之下，尤其哈爾克島距離伊朗本土海岸極近。再加上島嶼面積約為紐約曼哈頓的3分之1，若要全面控制，勢必需投入大規模兩棲兵力。

目前已有兩支美國海軍陸戰隊遠征部隊進駐中東，包含數千名陸戰隊員及兩棲作戰艦艇，另有約1000名美國陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）官兵準備部署，被視為潛在參與奪島行動的主力。然而，美方內部仍在評估此舉是否得不償失。

除軍事風險外，波斯灣盟國也私下勸阻華府避免升高衝突。一名高層官員指出，若美軍占領哈爾克島，恐引發伊朗對區域國家基礎設施的報復攻擊，進一步延長戰事。