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烏軍無人機狂轟俄油港！黑煙竄天「芬蘭都看見」　4成石油出口停擺

▲▼連接俄羅斯與匈牙利的德魯日巴輸油管。（圖／路透）

▲連接俄羅斯與匈牙利的德魯日巴輸油管。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭持續擴大對俄羅斯能源命脈的打擊力道！烏軍近期大規模出動無人機襲擊俄羅斯波羅的海主要石油出口港口與管線設施，導致包括普里莫爾斯克與烏斯季盧加在內等關鍵據點一度全面停擺。分析顯示，俄羅斯至少約40%的石油出口能力已遭中斷，成為近代以來最嚴重的能源供應衝擊之一。

根據《路透社》，遭到攻擊的普里莫爾斯克（Primorsk）與烏斯季盧加（Ust-Luga）港口，均為俄羅斯對外輸出原油與石油產品的核心樞紐。其中，普里莫爾斯克每日出口能力超過100萬桶，為俄國「烏拉爾原油」的重要出海口；烏斯季盧加去年石油產品出口量更達3290萬公噸。

然而，兩地在本月稍早曾因無人機襲擊暫停運作，雖一度恢復裝載，但最新攻擊再度迫使作業全面中止。

消息人士指出，烏斯季盧加遭襲後已被封鎖，儲油設施起火燃燒，大量黑煙直衝天際，甚至從芬蘭都能清楚看見。芬蘭國會國防委員會主席奧托（Heikki Autto）形容，從赫爾辛基機場降落時，就能目擊「巨大的黑煙柱升起」。芬蘭海岸防衛官員也指出，火勢仍未完全撲滅，但目前未發現石油外洩，且暫無人員傷亡通報。

烏克蘭國家安全局（SBU）則證實，無人機「成功命中目標」，並破壞油品裝載設施與儲油槽，強調此類行動旨在削弱俄羅斯的外匯收入與戰爭資金來源。近幾週來，烏方明顯加大對俄能源設施的攻擊頻率，背景是由美國斡旋的停火談判陷入僵局。

《路透社》進一步根據市場數據估算，截至本週三（25日），俄羅斯約有每日200萬桶、相當於40%的原油出口能力被迫停擺。受影響範圍不僅限於波羅的海港口，還包括經烏克蘭通往匈牙利與斯洛伐克的「友誼輸油管」（Druzhba pipeline），以及黑海新羅西斯克（Novorossiysk）港口等主要出口通道。

此外，歐洲近期頻繁扣押與俄羅斯相關的油輪，也進一步干擾北極地區每日約30萬桶的原油出口。多重因素疊加，導致俄羅斯這個全球第二大石油出口國面臨前所未見的供應壓力，時間點更恰逢伊朗戰爭推升油價突破每桶100美元，加劇對於全球能源市場的衝擊。

分析指出，石油與天然氣收入約占俄羅斯國家預算4分之1，是支撐其經濟與軍事行動的關鍵來源。面對西向出口路線受阻，莫斯科正加大對亞洲市場的依賴，包括對中國的管線輸送與遠東港口出口，但整體運能仍受限制，難以完全彌補缺口。

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