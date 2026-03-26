川普無暇顧及烏克蘭！曝逼澤倫斯基「割讓頓巴斯」　換取普丁停戰

▲烏克蘭總統澤倫斯基接受專訪。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基接受《路透社》專訪時透露，美國將對烏克蘭提供和平協議安全保障的條件，與基輔是否願意割讓東部頓巴斯地區給俄羅斯掛鉤。在美國總統川普急於結束戰爭的壓力下，烏方擔憂一旦讓出戰略要地，不僅削弱自身防禦，也可能動搖歐洲整體安全架構，談判陷入關鍵僵局。

澤倫斯基指出，美方目前的立場是，一旦烏克蘭準備從頓巴斯撤出，美國將準備在高層級完成安全保障，顯示領土讓步與安全承諾已被綁在一起。他坦言，儘管理解美方考量，但認為川普政府「仍選擇對烏克蘭施加更多壓力」，尤其在中東局勢升溫、華府關注伊朗衝突之際，戰略重心出現轉移。

報導指出，美國、俄羅斯與烏克蘭今年已在阿布達比與日內瓦舉行三輪高層三方會談，試圖終結這場自2022年俄羅斯入侵以來、歐洲最血腥的戰爭之一。不過，關於戰後安全保障仍有兩大核心問題未解，包括誰將資助烏克蘭維持軍事嚇阻能力，以及一旦俄羅斯再次進犯，盟友將如何具體回應。

俄羅斯總統普丁則堅持，全面掌控頓巴斯是其戰爭目標之一，若無法透過談判達成，將會在戰場上實現。然而，過去兩年俄軍推進速度緩慢。軍事分析人士指出，頓巴斯仍有約6000平方公里尚未被俄軍控制，且該區域包含烏軍長期經營的「要塞帶」城市群，攻克難度高、耗時且需大量兵力。

對此，澤倫斯基明確警告，若烏克蘭從頓巴斯撤軍，等同將堅固防線拱手讓人，「東部地區本身就是我們安全保障的一部分」一旦失守，不僅威脅烏克蘭，也將衝擊整個歐洲安全。」他質疑，俄國是否真願意為奪取剩餘土地再付出數十萬兵力的代價。

此外，原定本月舉行的第四輪三方會談，因伊朗衝突而延後。澤倫斯基認為，俄羅斯正押注美國在談判受阻後逐漸失去耐心、甚至退出。他也重申，唯有川普、普丁與他本人進行峰會，才能就領土與安全保障等關鍵議題達成最終協議。

在軍事支援方面，澤倫斯基感謝川普政府持續提供愛國者（Patriot）防空系統，儘管中東戰事導致需求上升，供應並未中斷，但他坦言數量仍遠不足以應對俄軍攻擊。同時，烏克蘭正加快自主生產長程飛彈與無人機，提升對俄境內打擊能力，作為對俄羅斯持續轟炸的回應。