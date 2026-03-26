水族館「always open」半夜誰上門　內行曝真正賺點

▲寵物水族賣場24小時營業，背後其實與營業特殊性有關。（示意圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

有網友在街頭看到24小時的寵物水族大賣場，好奇深夜上門的客群在哪裡？24小時的營業成本是否真的划得來？貼文一出，釣出不少人解答，水族產業有其服務的特殊性，還真的有必要「不打烊」。

好奇半夜誰會逛水族賣場 Threads一問釣出內行解答

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一名網友在Threads發問，為什麼寵物水族大賣場24小時營業還不會賠錢？真的會有那麼多人半夜去買烏龜、黃金鼠？沒想到貼文意外引發熱議。

許多人留言解答：「就是賺半夜設備出問題的人的錢」、「半夜是賺水族的，他們水族用品都超貴，若半夜加溫棒壞了，那些魚蝦撐不到早上」。

店內生物本就24小時照看 乾脆全天營業降低風險

有網友指出，「裡面的生物其實都需要24小時的照看。營業時間改成24小時無休，或許沒增加多少成本，反而可以減少不少風險！」、「水族寵物貓狗不會因為店休就不用餵養、打氣、清潔，跟24小時水果店的道理一樣...不管有沒有打烊一樣在花錢維持商品，不如就開24小時」。

晚上好停車又能補飼料 還有人笑稱適合深夜約會

還有人分析「白天車多無法好好停車，所以這種24小時的店晚上生意反而很好，加上現在養寵物的也多，某天飼料突然沒了，絕對是晚上再去買，反正24小時，不用塞車，還好停車」、「半夜才能買高單價的魚回家偷偷入缸不會被發現」、「半夜跟女友說帶她去水族館看魚，是個約會的好地方」掀起熱議。