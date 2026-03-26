「酒店界灰姑娘」持毒被捕！　最重恐判死刑

▲東京陪酒女郎瑪麗安（まりあんぬ）。（圖／翻攝IG／maria____nunu，下同）

記者葉國吏／綜合報導

曾被譽為日本「酒店業灰姑娘」的東京紅牌陪酒女郎瑪麗安（Marianne），近日傳出因攜帶毒品入境中國遭到逮捕。這名昔日六本木的傳奇人物，如今恐面臨中國嚴厲律法制裁，最重可能被判處無期徒刑甚至死刑。

棄大企業高薪轉行變酒店紅牌

瑪麗安原本任職於日本知名大企業，因嚮往陪酒行業毅然離職轉行，憑藉出色手腕僅花半年時間，便躍升為六本木名店「JUNGLE TOKYO」的頂級紅牌。她曾公開表示轉行徹底改變人生，奮鬥過程被廣大日本網友封為「陪酒界灰姑娘」，一度成為網路熱議的勵志典範。

然而在光鮮亮麗的背後，瑪麗安的精神狀況卻每況愈下。據傳她後來不僅沉迷於牛郎店，更因此染上毒癮，導致原本看好的事業走樣。近期社群平台X瘋傳她持毒入境中國被捕的消息，其社群帳號無預警停止更新的時間點，也與相關傳聞不謀而合。

兩日籍人士廣州機場持毒遭逮

日本《富士新聞網》（FNN）報導指出，今年1月2日確實有兩名日本公民因持有毒品，在中國廣州機場遭海關拘留。日本總領事館事後派員會面，其中一人已於2月6日獲得交保，另一人則持續被拘留。外界研判這兩人極可能就是瑪麗安與其牛郎男友，且交保者疑似就是瑪麗安本人。

中國對打擊毒品犯罪堪稱全球最嚴厲，法律規範根據持毒目的與數量，刑責極其沉重。由於瑪麗安身分特殊且涉及跨國走私疑雲，若罪名成立，恐難逃長期監禁甚至極刑。