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清明沖4生肖　「13大禁忌」恐衰整年

▲▼土葬,墳墓,環保,掃墓,祭祖,祖先。（圖／記者周宸亘攝）

▲清明掃墓祭祖。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／台北報導

清明節即將到來，風水命理師高宏寓提醒，生肖屬「鼠、兔、雞、狗」當天當心日沖，可以的話，身上準備艾草包，或回家用艾草全身洗乾淨，衣服也要清洗。他也分享清明13大禁忌，像是祖先墓碑上方長小花，家裡祖先牌位沒關好，若犯了可能霉運跟整年！

高宏寓在Podcast分享這13項禁忌：

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1、 墓碑褪色掉漆

若墓碑裡面是潮濕的，請專業老師去溝通最好，避免影響子孫身體健康，或破財破家的可能。

2、 墓碑上方明亮、下半部很黯淡

很容易導致子孫運程不利。

3、 墓碑底下水漬、生青苔

百分之80注意是否可能變蔭屍，或屍身未腐爛，影響家運衰落。

4、 墓碑上方長雜草、青苔、小花

花長越多，家族爛桃花越多。雜草多，久了子孫久病難醫。

5、 墓前水泥或石磚、廢棄物壓著

導致家族子孫有人會無端中風，或凶煞可能，要趕快整理。

6、墓碑倒陷龜裂

一定要馬上請老師處理，不能開玩笑，嚴重一點會有生命上的警訊。

7、 墓地四周都是圍墻

圍牆把你困住了，很多時候子孫會有莫名小人是非、官司訴訟或牢獄之災。

8、墳墓上方有高壓電塔通過

容易導致精神耗損，或財務上流失，錢留不得。

9、墳墓周邊附近有湍急水流

容易導致家族不興旺，會有橫禍飛災可能。

10、墓前有汙水、惡臭或垃圾

在健康上有疑慮，五行中有姻緣、磁場上的糾葛，評估是否要換地方。

11、家裡祖先牌位沒關好

有些人過往清屯，習慣把牌位打開整理，清屯完沒關好，祖先飄出去，未入牌位，長期住在外面，會干擾你的狀況。

12、打開祖先牌位看或拍照

導致家運起起落落，狀況一大堆。

13、不知道在拜什麼

家運長年沒起色，趕快找專業老師處理。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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關鍵字：

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