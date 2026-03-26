林秉文「奪命動機」2版本曝光！　傳與賭場有關

記者黃翊婷／綜合報導

百億賭王林秉文棄保潛逃出境，日前卻被證實在柬埔寨西哈努克省遭槍殺身亡，引發社會關注。關於行凶動機傳聞有2種版本，分別為林秉文積欠澳門博弈集團上億元、與柬埔寨當地賭場發生衝突，不過，目前柬埔寨警方仍在緝捕槍手當中，相關猜測尚無法證實。

▲林秉文在柬埔寨遭槍殺身亡。（資料照／記者湯興漢攝）

林秉文棄保潛逃 卻命喪柬埔寨

林秉文綽號「鱸鰻」，是天道盟濟公會成員，早年間是蘆洲的地方角頭，後來因涉及88會館洗錢案，於是在2024年新北地院一審審理期間，棄保300萬元潛逃出境。

然而，今年3月卻傳出林秉文在柬埔寨遭槍殺身亡的消息，柬埔寨西哈努克省警方25日證實，林秉文是在西哈努克市遭槍殺，目前仍在追緝涉案嫌疑人當中。

▲林秉文一生爭議不斷。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

傳聞有2版本行凶動機

關於林秉文遇害的原因，外界猜測不斷。根據《聯合報》報導，一名熟悉幫派生態的警官分析，行凶動機傳聞有2種版本，可能與林秉文積欠澳門博弈集團上億元有關，也可能與柬埔寨當地賭場衝突有關。不過，這些說法都尚未獲得相關單位證實。

由於我國與柬埔寨之間欠缺外交管道，此案將由刑事局駐胡志明市聯絡官與外交部駐胡志明市辦事處，共同協助家屬處理後續事宜。詳細的案發經過，仍有待警方持續調查釐清。