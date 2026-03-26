柯文哲涉貪今宣判！　刑期若達1規定「總統夢碎」

▲台灣民眾黨創黨主席、台北市前市長柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城案，被控違背職務收賄、圖利、公益侵占、背信等4罪，一審今天（26日）下午2點30分宣判。若柯文哲被判處超過10年有期徒刑，根據法律規定，將不得參選正副總統，等同提前宣告2028總統大選夢碎。

若一審判逾10年未定讞 依法不得登記參選總統

根據《總統副總統選舉罷免法》規定，若被判處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，在判決尚未確定前，依法不得登記為總統、副總統候選人。因此，柯文哲被控4罪，無論幾件被判有罪，只要被宣告應執行10年以上，即喪失總統參選資格。

▲柯文哲被檢方起訴4罪，具體求刑28年6個月。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

柯文哲被起訴4罪，求處刑度如下：

一、違背職務收賄罪：求刑15年

檢方認定柯文哲收受沈慶京1710萬元賄款，其中包括著名的「小沈1500」。

二、圖利罪：併入計算。

檢方指控，柯文哲明知違法，仍指示部屬核予京華城20％容積獎勵，圖利威京集團容積率獎勵，不法獲利超過121億。

三、公益侵占罪：求刑11年

檢方指控，柯文哲侵占民眾黨政治獻金600萬元，並利用木可公司肖像權授權金名義，另將支持者捐款以各種名目挪用或轉入私人掌控公司，共計6234萬餘元。

四、背信罪：求刑2年6個月

檢方指控，眾望基金會以社會福利為目的，但柯文哲違背眾望基金會章程，挪用民眾捐款，將827萬餘元用作政黨活動。

審判長命柯文哲等4人 今須到庭聆判

柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4人被諭知必須到庭聆判，若不到庭，將逕行拘提。外界推測，是不是可能當庭收押，才諭知必須到庭？對此，法界分析，當庭收押相當罕見，何況未來仍有上訴權利，審判時程仍長，不排除是要調整強制處分或保全措施，或案件備受社會矚目，所以希望確保被告第一時間知悉判決結果。