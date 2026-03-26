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金價出現「燭台反轉」模式　專家預測挑戰5600美元

▲▼2011年，韓國黃金交易所的一名員工展示金條。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃金。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

中東戰爭導致黃金市場劇烈波動，國際金價在經歷連續9個交易日的慘烈拋售後，於3月25日迎來強勁反彈，出現技術面上極具指標意義的「燭台反轉模式」。專家分析金價將有明確路徑挑戰5600美元的歷史高點。

技術面出現重大轉折訊號
黃金價格日前遭遇40年來最糟糕的一週，盤中一度重摔至4100美元，引發牛市終結的恐慌。然而隨著賣方在關鍵價位耗盡彈藥，買方隨即強勢介入。25日金價報每盎司4555美元，在短短不到48小時內，從週一低點大幅反彈超過450美元，這波反轉顯著改變了黃金的近期走勢前景。

▲▼3月25日黃金出現「燭台反轉模式」（pin bar reversal）。（圖／翻攝玩股網）

▲3月25日黃金出現「燭台反轉模式」（pin bar reversal）。（圖／翻攝玩股網）

投資專家奇米爾（Damian Chmiel）指出，金價復甦除了受美元走軟影響，技術性支撐更是主因。雖然地緣政治緊張局勢有所緩和，通常會導致避險資金外流，但金價在回測4100美元後展現極強韌性。這印證了市場理論：投資人在擔憂未來時會買入黃金，而近期金價波動正是市場對未來預期心理的具體反映。

挑戰五千美元心理關卡
針對未來走勢，奇米爾分析第一個阻力位將出現在約4800美元的50日均線，此處預期會有部分賣方進行防守。若能成功突破該區間，緊接著將挑戰5000美元的大型心理關卡，該處既是整數整固區，也是先前的支撐位轉阻力區。一旦站穩5000美元大關，理論上重返5600美元歷史巔峰將不再是難事。

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