林秉文被柬埔寨嚴打！　1原因讓台灣角頭捶心肝

▲林秉文因經營殺豬盤遭柬國嚴打，還捲入中國黑幫糾紛。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

因涉及88會館地下匯兌案遭起訴而棄保潛逃的「百億賭王」林秉文，驚傳在本月23日於柬埔寨遭到槍殺身亡，不僅刑事局證實其死訊，當地台商圈的通訊軟體中，不久後也流出林遭狙殺後，躺在太平間床台上的遺容照片，讓知情人士都大為震驚，特別是台灣黑道圈更是叫苦連天。

原來，林秉文數年前與澳門大亨周焯華合作時，曾向道上兄弟宣稱要在越南峴港開賭場，到處募得超過10億元資金，沒想到卻因周遭逮之故全數賠光，林最終面對各方追討又身揹官司，只能選擇棄保逃亡。

知情人士B先生透露：「台灣道上傳出有人要殺掉林的風聲已經一年多了，但其實林在東南亞一代的人脈、生意都還在，因此大家的默契都是人活著就不怕追不回錢，頂多是放個狠話而已，沒想到他卻於此時命喪黃泉，10幾億全成了呆帳，讓當時那些投資他的大老、角頭們，現在只能捶心肝啊。」

B先生表示，林潛逃到柬埔寨西港後，雖然表面上做的仍是賭場生意，實際上仍是經營「殺豬盤」牟利，也就是仍靠投資詐騙等手段在吸金，再靠賭場金流洗錢，只不過柬埔寨官方在中國的壓力下，近期於全國嚴打詐騙，加上其賭場內還曾發生中國籍黑幫火拚的事件，林等同是讓自己處在了風頭浪尖上，讓有心人士能夠順利成章的，假藉黑幫糾紛之名取他性命。



更多鏡週刊報導

百億賭王命斷柬1／與澳門賭王合作撈金闖名號 林秉文恐因此事遭殺害滅口

「百億賭王」林秉文傳在柬埔寨遭槍殺身亡 刑事局回應了

財經名嘴曝中工股東會爭議史 籲主管機關嚴格檢視勿輕忽