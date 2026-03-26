林秉文被殺原因起底！　竟跟「洗米華」有關

▲棄保潛逃的林秉文在柬埔寨遭人槍殺身亡，背後原因眾說紛紜。（圖／鏡週刊提供，下同）

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綽號「鱸鰻」、「百億賭王」的林秉文因涉及88會館案而潛逃出境，卻傳出於3月23日晚間於柬埔寨西港住家附近遭槍擊身亡。據了解，埋伏槍手以半自動武器近距離向林開火，導致林全身中槍29處，其中5槍集中在頭部，致人於死的意圖明顯，柬埔寨警方研判應為預謀性行動。

至於幕後黑手身分，外界眾說紛紜，也意外成為東南亞華人黑道圈討論的焦點，雖然大多數人都認為林的死與吸金或賭場利益脫不了關係，但道上人士A先生卻向本刊透露，認為林恐怕是因曾和澳門賭王周焯華合作過，而慘遭中國方面人士滅口！

A先生表示，林在台灣發跡後，於2011年間和友人集資了2億港幣前往澳門發展創立了「金星集團」，與當時靠著14K黑幫背景崛起，在澳門權傾一時的「洗米華」周焯華所創立的「太陽城集團」，聯手組成了「金星太陽城集團」，全盛時期還名列澳門前五大博弈集團，林的「百億賭王」稱號也因此傳開。

A先生指出：「但其實太陽城集團骨子裡，就是專門在幫中國的貪官跟黑幫洗錢用的管道，後來洗米華在2021年底，因中國官方內部的派系鬥爭，被依跨境賭博與洗錢等罪名遭到中國逮捕，太陽城集團也隨之瓦解，而林秉文則因此回台發展，只不過看在曾透過洗米華洗錢而倖存下來的中國官僚或黑幫眼裡，不管林知道多少內情，都絕不是一個可以留在世上的人物，否則一旦東窗事發，沒命的可能就是自己了。」



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