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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲案法官如明星隊！　「百億犯罪剋星」判過夏于喬父

▲▼台北地院刑庭庭長江俊彥。（圖／記者劉昌松攝）

▲本次審判長江俊彥，曾經手潤寅詐貸、im.B吸金等大案。（圖／記者劉昌松攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，由重金庭（重大金融及社會矚目案件）合議庭負責審理，包括審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢。其中，有「百億犯罪剋星」之稱的江俊彥擔任過北院重金庭發言人，曾經判決藝人夏于喬父親夏世紘2年4月徒刑。

江俊彥是重金庭元老　曾重判幸福人壽、潤寅等百億大案

審判長江俊彥外表斯文，是北院重金庭資深法官，司法官訓練所39期結業，有「百億犯罪剋星」之稱。2016年，他審理幸福人壽百億掏空案時，扛住外界壓力，依法將被告鄧文聰重判28年，比檢察官求刑的21年還重。

另外，江俊彥承審過史上詐貸金額最高的472億元潤寅案，最後重判楊文虎、王音之夫婦26年、28年徒刑。近期，江俊彥還審理富南斯集團吸金案，判決藝人夏于喬父親夏世紘2年4月徒刑。

許芳瑜經歷也亮眼　和江俊彥一同審理imb吸金案

受命法官許芳瑜是氣質美女，經歷也同樣亮眼，司法官訓練所52期結業，2022年調至重金庭，曾承審百富環球資產公司吸金案、前兆豐金控董事長接受客戶招待案、花蓮縣富里鄉鄉長賄選案等。值得一提的是，許芳瑜和江俊彥也是imb吸金案審理的原班人馬，最後重判主嫌曾耀鋒16年6月徒刑。

楊世賢近年調入重金庭　審過高虹安、雞排妹等案

最後是陪席法官楊世賢，司法官訓練所55期結業，2024年8月調至重金庭，曾審理諸多案件，包括媒體人彭文正告前總統蔡英文律師妨害名譽、「雞排妹」公開陳沂手機門號個資案、資策會告新竹市長高虹安涉犯著作權法、老翁悶死病妻案等。

▼法官陣容早在去年就曾引發網友熱議。

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