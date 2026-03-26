又遭詐團冒名改成淡茹　吳淡如傻眼：這樣就不會被告嗎？

記者黃翊婷／綜合報導

名人遭冒名成為詐騙廣告的案件層出不窮，知名作家吳淡如長期遭到詐團冒名，近日她再度於臉書發文公告，表示詐團又利用她的名義宣傳投資詐騙廣告，甚至還把名字改為淡茹，「我都說不出話來了，幫我加個草字頭（艸），就不會被告嗎？」

▲吳淡如長期遭詐團冒名打廣告。（資料照／記者湯興漢攝）

吳淡如又遭詐團冒名

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吳淡如25日在臉書發文表示，近期發現有詐團冒用她的名義宣傳假投資廣告，甚至還把名字改為淡茹，「這肯定是詐騙，我都說不出話來了，幫我加個草字頭（艸），就不會被告嗎？我以為詐騙集團的首腦都已經移送法辦。」

由於吳淡如曾透過社群平台檢舉詐團粉專，卻讓自己的帳號被封掉至少3次，這次她不忘呼籲網友不要點擊、回應相關廣告貼文，以免誤入陷阱，「這年頭天道難論，只有自己公告。我從來不講個股。」

吳淡如曾曝「每月至少10件冒名」

吳淡如長期遭到詐團冒名，2024年12月還曾親自出面講述心聲，當時她無奈表示，自己每個月最少會遇到10件以上冒名事件，臉書幾乎都拿來發公告呼籲大眾不要上當，後來乾脆宣告自己不投資股票，「我連台積電都賣掉了」，希望能杜絕詐團冒用她的名字來詐騙民眾。