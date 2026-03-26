伊朗不配合川普談判！　專家：德黑蘭踩穩新底線

▲伊朗國旗。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美以聯手攻擊伊朗將滿一個月，美國總統川普雖宣稱對方迫切想談判並提出和平框架，但德黑蘭當局隨即嚴詞否認。專家分析伊朗目前政權穩固，談判氣焰反而比開戰前更強盛。

中東三國居間傳話斡旋戰事

根據《英國廣播公司》（BBC）分析，儘管華府頻頻釋出談判風聲，但美國總統川普（Donald Trump）愈宣稱伊朗渴望協議，對方配合意願就愈低。目前包含埃及、土耳其與巴基斯坦等國，正透過幕後管道建立間接溝通，試圖促成雙方接觸。然而伊朗政府在戰火下屹立不倒，專家警告德黑蘭恐提出美方無法接受的讓步要求，讓停火契機增添變數。

《半島電視台》（Al Jazeera）報導指出，伊朗問題專家莫塔札維（Negar Mortazavi）認為，德黑蘭已踩穩新的談判底線，目標包含解除經濟制裁、爭取軍事求償，甚至要求美方提供不再受攻擊的明確保證。伊朗政府目前自認談判地位強勢，傾向以「自家方式」結束這場戰爭，且對於恢復國力威懾有極深堅持，導致雙方對於戰後秩序的立場存在巨大分歧。

▲美國航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）。（示意圖／達志影像／美聯社）

伊朗擬收荷莫茲海峽通行費

針對波斯灣命脈荷莫茲海峽，伊朗正研擬設立新的監管框架，內部甚至討論要比照國際其他航道收取通行費，作為戰後的關鍵經濟籌碼。由於全球有20%的石油與天然氣必須通過此海峽，德黑蘭認為這場戰爭幫其取得外交途徑無法拿到的利益。除非敵國做出重大讓步，否則伊朗不太可能放棄這項足以扼住全球能源咽喉的戰略武器。

事實上，美國總統川普為了降低零售油價，已於本月20日暫時豁免滯留海上的1.4億桶伊朗石油制裁，此舉被視為讓伊朗實質獲利的退讓。雖然川普提出的15點和平框架中，已移除最初主張的政權更迭訴求，但面對伊朗欲掌控能源命脈並尋求長期安全保障的強硬姿態，這場涉及全球經濟穩定的談判，短期內恐怕依舊難以達成共識。