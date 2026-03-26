　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗不配合川普談判！　專家：德黑蘭踩穩新底線

▲▼ 伊朗國旗。（圖／路透）

▲伊朗國旗。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美以聯手攻擊伊朗將滿一個月，美國總統川普雖宣稱對方迫切想談判並提出和平框架，但德黑蘭當局隨即嚴詞否認。專家分析伊朗目前政權穩固，談判氣焰反而比開戰前更強盛。

中東三國居間傳話斡旋戰事
根據《英國廣播公司》（BBC）分析，儘管華府頻頻釋出談判風聲，但美國總統川普（Donald Trump）愈宣稱伊朗渴望協議，對方配合意願就愈低。目前包含埃及、土耳其與巴基斯坦等國，正透過幕後管道建立間接溝通，試圖促成雙方接觸。然而伊朗政府在戰火下屹立不倒，專家警告德黑蘭恐提出美方無法接受的讓步要求，讓停火契機增添變數。

《半島電視台》（Al Jazeera）報導指出，伊朗問題專家莫塔札維（Negar Mortazavi）認為，德黑蘭已踩穩新的談判底線，目標包含解除經濟制裁、爭取軍事求償，甚至要求美方提供不再受攻擊的明確保證。伊朗政府目前自認談判地位強勢，傾向以「自家方式」結束這場戰爭，且對於恢復國力威懾有極深堅持，導致雙方對於戰後秩序的立場存在巨大分歧。

▲▼ 美國航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲美國航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）。（示意圖／達志影像／美聯社）

伊朗擬收荷莫茲海峽通行費
針對波斯灣命脈荷莫茲海峽，伊朗正研擬設立新的監管框架，內部甚至討論要比照國際其他航道收取通行費，作為戰後的關鍵經濟籌碼。由於全球有20%的石油與天然氣必須通過此海峽，德黑蘭認為這場戰爭幫其取得外交途徑無法拿到的利益。除非敵國做出重大讓步，否則伊朗不太可能放棄這項足以扼住全球能源咽喉的戰略武器。

事實上，美國總統川普為了降低零售油價，已於本月20日暫時豁免滯留海上的1.4億桶伊朗石油制裁，此舉被視為讓伊朗實質獲利的退讓。雖然川普提出的15點和平框架中，已移除最初主張的政權更迭訴求，但面對伊朗欲掌控能源命脈並尋求長期安全保障的強硬姿態，這場涉及全球經濟穩定的談判，短期內恐怕依舊難以達成共識。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
綠北市長人選「刺客型新星」出現　市議員讚：蔣萬安會非常難打
鋒面今晚接近！　下波「雨更大」
川普宣布組AI夢幻隊！黃仁勳、蘇姿丰全入列　首波名單曝光
伊朗考慮美國停戰提案！美股收高　台積電ADR漲1.31％
恭喜！鄧愷威確定大聯盟開季　本季台將第一人
快訊／川習會確定5／14舉行！　伊朗戰爭將在會前結束

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金價出現「燭台反轉」模式　專家預測挑戰5600美元

伊朗無差別攻擊　阿拉伯6國共同譴責

伊朗考慮美國停戰提案！美股收高　台積電ADR漲1.31％

伊朗宣稱擊落F-18戰機　美軍否認批假消息

伊朗不配合川普談判！　專家：德黑蘭踩穩新底線

路透：Meta裁員數百人　彌補AI投資龐大支出

白宮：伊朗若不接受協議　川普將發動地獄式打擊

皮尤民調：美國逾6成民眾不滿川普處理伊朗戰爭

快訊／川習會確定5／14舉行！　伊朗戰爭將在會前結束

少女社群成癮　Meta、YouTube需賠9600萬

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

德國總統罕見開砲！　批川普打伊朗是「災難性錯誤」

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

柯文哲宣判倒數！　求刑28.5年「總統夢碎」？　判超過這數字政治生命終結

李珠珢哭了！親吐原因「太久沒見大家」　中文告白粉絲：我愛你們

遭馬英九疑與對岸財務往來　蕭旭岑：長輩懷疑我很無奈

金價出現「燭台反轉」模式　專家預測挑戰5600美元

伊朗無差別攻擊　阿拉伯6國共同譴責

伊朗考慮美國停戰提案！美股收高　台積電ADR漲1.31％

伊朗宣稱擊落F-18戰機　美軍否認批假消息

伊朗不配合川普談判！　專家：德黑蘭踩穩新底線

路透：Meta裁員數百人　彌補AI投資龐大支出

白宮：伊朗若不接受協議　川普將發動地獄式打擊

皮尤民調：美國逾6成民眾不滿川普處理伊朗戰爭

快訊／川習會確定5／14舉行！　伊朗戰爭將在會前結束

少女社群成癮　Meta、YouTube需賠9600萬

林秉文遭槍殺　郭哲敏出庭被問「誰下手」全程靜默

周湯豪太狂了…香港合體大咖韓星朴宰範！　全場嗨翻

寇世勳主演失智照護台劇回歸！　「國民阿嬤」陳淑芳激動發聲

職場自私鬼星座Top 3！第一名太現實只看利益　連同事都當資源

兄弟二軍牛棚又崩盤！8比9遭再見安 BCL吞2連敗

柯文哲涉貪今宣判！　若判10年以上「2028總統提前出局」

金價出現「燭台反轉」模式　專家預測挑戰5600美元

林秉文被柬埔寨嚴打！　1原因讓台灣角頭捶心肝

IG網美吸毒又爆當密醫！　遭控無照施打、配假藥…受害者變歪鼻

林秉文被殺原因起底！　竟跟「洗米華」有關

【全捐出去？】嗆「打台灣就捐4億元」 陸41歲補教名師張雪峰猝死！

國際熱門新聞

伊朗開出5條件「全達成才會停戰」

伊朗官媒：拒絕川普停火協議

快訊／川習會確定5／14舉行！　伊朗戰爭將在會前結束

28歲AV男星家中暴斃！未婚夫親曝死訊

伊朗喊逼退美航艦　川普曝飛彈全被擊落

伊朗考慮美國結束戰爭提案　美股收高

西總理：中東戰爭比2003伊拉克戰爭還糟

伊朗不配合川普談判！　專家：德黑蘭踩穩新底線

美民調：59%民眾認美軍對伊朗行動過頭

白宮：伊朗若不接受協議　川普將發動地獄式打擊

伊朗無差別攻擊　阿拉伯6國共同譴責

泰國證實！　1艘油輪安全通過荷莫茲海峽

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

皮尤民調：美國逾6成民眾不滿川普處理伊朗戰爭

更多熱門

相關新聞

白宮：伊朗若不接受協議　川普將發動地獄式打擊

白宮：伊朗若不接受協議　川普將發動地獄式打擊

白宮今天放話，伊朗若不接受終結中東衝突的方案，美國總統川普（Donald Trump）已備妥更強硬的軍事選項，並警告後果恐全面升高。

皮尤民調：美國逾6成民眾不滿川普處理伊朗戰爭

皮尤民調：美國逾6成民眾不滿川普處理伊朗戰爭

小吃店公告「不給袋子了」客以後自備！網吵翻

小吃店公告「不給袋子了」客以後自備！網吵翻

巴基斯坦總理稱願意主辦和談　促伊朗戰爭結束

巴基斯坦總理稱願意主辦和談　促伊朗戰爭結束

伊朗傳收荷莫茲海峽通行費　一趟200萬美元

伊朗傳收荷莫茲海峽通行費　一趟200萬美元

關鍵字：

美伊戰爭

讀者迴響

熱門新聞

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

前美食節目主持人上廁所一半猝死

汶萊王子妃產後神采奕奕

雷雨要來了！圖看清明連假天氣

「隱形胃殺手」50%台人中鏢！醫示警恐釀癌：4類人快檢查

老公日本出差激戰翻譯女「機拐聲好害羞」　孕妻氣炸早產

立委還兼爆破士？李貞秀亂爆料高虹安收柯文哲700萬　民眾黨要懲處

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

伊朗開出5條件「全達成才會停戰」

兒女目睹母遭砍求死刑　惡父判無期

塑膠袋大缺貨！　經濟部證實：中盤商有囤貨、延遲出貨現象

鄧愷威確定大聯盟開季！寫台灣新頁

A-Lin一見他...激動飛奔緊抱　當場哭了

馬英九爆不認人　王淺秋：國民黨最大災難

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

更多

最夯影音

更多
A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！
李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面