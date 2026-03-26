快訊／川習會確定5／14舉行！　伊朗戰爭將在會前結束

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普今日宣布，原定受美伊戰事影響而延期的訪中行程已重新定案。川普將於5月14日至15日前往北京與中國國家主席習近平會晤，白宮發言人李威特也證實，美方預期伊朗戰事約持續4到6週，外界推估中東戰火可望在川習會登場前平息。

白宮預期中東戰火六週內平息

美國總統川普（Donald Trump）在社群媒體證實，他與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）將於5月中旬展開國是訪問，且習近平與夫人彭麗媛也將在今年稍晚回訪華盛頓。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）指出，由於美國與以色列在2月28日對伊朗發動攻擊，導致原計畫受阻，但美方目前已為這場歷史性的北京出訪做好最後準備。

▲白宮女發言人李威特。（圖／達志影像／美聯社）

目前戰事已進入第4週，受衝突影響導致荷莫茲海峽能源運輸中斷，不僅重創全球經濟，更直接推升美國零售油價。儘管美方與伊朗近期有停火協商跡象，但北京至今尚未對外正式公布川習會安排。對此李威特語帶玄機表示，白宮預估戰事約在6週內結束，記者可以自行計算時間，暗示戰火將在川普出訪前告一段落。

川習北京會晤將聚焦區域局勢

根據《華爾街日報》（Wall Street Journal）分析，李威特雖強調戰事結束並非重設峰會日期的前提，但顯然美方期待在局勢放緩時進行外交接觸。這次會談除了軍事與地緣政治，穩定全球能源市場預料將成為核心焦點。川普在貼文中展現外交姿態，強調中方理解改期原因，雙方將針對區域衝突與經濟受損等關鍵議題展開深度對話。

隨著5月14日的日期趨近，美方對伊朗戰事的掌控度將直接影響北京峰會的政治氛圍。這場受戰火干擾而延期的元首會晤，不僅是美中關係消長的觀察指標，更被視為平定中東動盪局勢的重要契機。白宮表示，在總統正式出訪北京前，將會持續向新聞界提供相關進度資訊，確保這場備受國際關注的國是訪問能順利進行。