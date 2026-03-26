少女社群成癮　Meta、YouTube需賠9600萬

▲社群巨擘 Meta 公司。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國加州洛杉磯陪審團今日做出重大裁定，認定社群巨擘 Meta 公司與影音平台 YouTube 須為產品成癮性導致少女受害負責，合計應賠償300萬美元（折合新台幣約9600萬元）。此指標性案件指出平台設計缺失，更讓兩家企業面臨後續龐大罰金。

判決認定平台設計具成癮性

這起訴訟的原告凱莉（Kaley）表示，她早在6歲就透過電子設備接觸 YouTube 觀看影片，9歲時更繞過母親的層層阻擋，成功註冊 Meta 公司旗下的熱門軟體 Instagram。凱莉在法庭上沉痛指控，這些應用程式讓她幾乎無時無刻沉迷其中，不僅嚴重影響自我價值感，甚至導致她放棄興趣並難以維持人際關係，每天只能不斷在網路與他人比較。

原告律師藍尼爾（Mark Lanier）在結辯中直言，這是一起典型的企業貪婪案例。他點出平台包含自動播放、無止盡滑動、推播通知及按讚功能，種種設計都是為了驅使年輕使用者忍不住持續使用。儘管兩家公司在審理期間不斷強調，凱莉的心理健康問題與平台運作無關，但顯然並未獲得陪審團的採信。

▲YouTube。（圖／達志影像／美聯社）

疏於警告風險須負賠償責任

陪審團最終認定，Meta 公司與 YouTube 在平台設計與運作上確實存在缺陷，是造成原告身心受創的主因。此外，兩家公司明知其服務可能對未成年人構成危險，卻未提供充分警告，因此裁定 Meta 公司需承擔70%的責任，支付210萬美元；YouTube 則分擔30%責任，賠償金額為90萬美元，總計折合新台幣約9600萬元。

值得注意的是，陪審團進一步判定兩家企業的行為具有惡意、壓迫或欺詐性質。這項定調為本案進入「懲罰性賠償」訴訟階段鋪路，未來 Meta 公司與 YouTube 恐怕得面臨金額更高昂的賠償金。這起判決也成為全球關注的焦點，可能決定未來社群媒體是否必須對孩童的心理健康，承擔更多的法律責任與社會義務。