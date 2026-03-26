柯文哲USB「小沈1500」今一審宣判　衝擊台灣政治版圖

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉及京華城、政治獻金等案，一審判決結果將在今日（26日）下午2時30分公布。其中，外界最關心的是「小沈1500」部分，也就是柯文哲是否有收取威京集團主席沈慶京1500萬元，這部分檢方求刑有期徒刑15年。此案的判決結果不僅影響柯文哲本人，可能也會對台灣未來的政治版圖造成衝擊。

▲柯文哲捲入京華城案，一審結果將在今日宣判。（資料照／記者黃哲民攝）

檢方認為，在柯文哲家中查扣的USB行動硬碟裡，有一個Excel檔案，裡面記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，懷疑就是柯文哲收賄的關鍵證據。對此，柯文哲否認並表示，檢方人證、物證、金流、監聽譯文、照片通通都沒有，外界一直在講Excel，「我根本就不曉得這件事情」。

目前，柯文哲被指控涉犯違背職務收賄罪、圖利罪、公益侵占罪、背信罪，共計求處有期徒刑28年半，其中，違背職務收賄罪被求刑15年有期徒刑、罰金5000萬元、褫奪公權10年。

台北地院將在今日（26日）下午2時30分宣判結果，由於柯文哲是首位曾被檢方收押的在野黨主席，此案的判決結果不僅影響他個人的政治發展，可能也會對台灣未來的政治版圖造成衝擊。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。