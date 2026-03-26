清明前「雨最大」時間曝　4天連假一次看

▲今天到下周二逐日雨區預報。（點圖可放大／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳聖宇表示，預估周五鋒面降雨稍多；下周二到下周五之間鋒面徘徊，中北部、東半部降雨機會高，尤其下周二、下周四注意局部較大雨勢；清明連假後半天氣回穩，溫度偏熱。

吳聖宇在臉書分析近期天氣變化概況，他指出，預報資料看起來將會是很春天的天氣型態，東北季風雖然變化頻繁，但是強度都不強，北台灣溫度起伏變化較大，其他地方留意日夜溫差變動；鋒面在台灣附近到北方區域南北擺動，過程中有機會帶來降雨，並有某幾天降雨比較明顯。

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▼清明連假先雨後晴。（點圖可放大／翻攝吳聖宇臉書）



吳聖宇說， 預估周五鋒面降雨稍多；下周二到下周五之間鋒面徘徊，中北部、東半部降雨機會高，尤其下周二、下周四注意局部較大雨勢，並有雷雨發生機會；清明連假後半（4月4日-4月5日)天氣回穩，溫度偏熱。

今天

白天受東北季風影響，季風強度呈現逐漸減弱，東半部有局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴。晚間另一波鋒面接近，北部（苗栗及以北地區）降雨逐漸增多，轉為陰天有短暫陣雨天氣。各地白天較溫暖，夜晚清晨稍涼，日夜溫差變化較大。

周五

鋒面通過，水氣較多，同時東北季風再增強，台中彰化、南投以北到東半部地區有短暫陣雨，北部局部地區累積雨量可能稍多，雲林以南地區則為多雲天氣，山區有局部短暫陣雨。北台灣稍轉涼，其他地方白天仍較溫暖，日夜溫差變化大。

周六

東北季風影響，季風強度逐漸減弱，迎風面水氣仍稍多，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部為多雲到晴。北台灣仍稍涼，其他地方白天溫暖，日夜溫差變化大。

周日

高壓迴流東南到偏南風影響，東半部有局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴，山區午後雲量增多有零星降雨機會，夜晚清晨西半部及外島地區有局部霧發生機會。各地白天溫暖到偏熱，夜晚清晨仍稍涼，日夜溫差變化大。

下周一

高壓迴流偏南到西南風影響，各地大致為多雲到晴，山區午後雲量增多有零星降雨機會，夜晚清晨西半部及外島地區有局部霧發生機會。各地白天溫暖到偏熱，夜晚清晨仍稍涼，日夜溫差變化大。

下周二

鋒面系統快速南下並抵達台灣中北部上空，晚間逐漸斷裂，東半段向東遠離，西半段停留在大陸華南。白天期間中部、北部、東半部有短暫陣雨或雷雨，目前看起來對流發展條件較好，可能有局部較大雨勢出現機會，但仍有待觀察。南部受影響較小，大致為多雲天氣。

晚間鋒面斷裂後，中北部地區降雨將逐漸趨於緩和或停止，後續因東北季風再度增強，東半部仍有局部短暫陣雨機會。中北部、東半部溫度較為轉涼，南部仍然溫暖，日夜溫差變化較大。

下周三

滯留鋒面停留在華南，其上發展之華南雲雨帶向東移動經過台灣上空，中北部、東半部仍有短暫陣雨，雨勢減小，南部仍為多雲天氣，山區有局部短暫陣雨。受東北季風影響，中北部、東半部溫度稍涼，南部較溫暖，日夜溫差變化較大。

下周四

滯留鋒面上有低壓波動發展東移，帶動鋒面接近北台灣，中部以北、東北部、東部有短暫陣雨或雷雨，對流發展條件較好，可能有局部較大雨勢出現機會。南部及東南部為多雲，山區有局部短暫陣雨。受降雨影響，中北部、東半部溫度仍稍涼，南部較溫暖，日夜溫差變化較大。

下周五

鋒面可能停留在北台灣或北部海面，受鋒面雲雨帶影響，中北部、東半部有短暫陣雨，對流發展條件減弱，雨勢減小，但降雨機會高，南部雲量較多，偶有局部短暫陣雨。受降雨及東北季風影響，中北部、東半部溫度仍稍涼，南部較溫暖，日夜溫差變化較大。

下周六

東北季風減弱，漸轉高壓迴流東南到偏南風，鋒面北抬回到華南內陸、長江以南地區，天氣好轉，東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲，山區午後雲量增多，有零星局部降雨，夜晚清晨西半部、外島地區有局部霧機會。溫度回升，各地白天較溫暖，夜晚清晨稍涼，日夜溫差變化較大。

下周日清明節

鋒面位置偏北，受高壓迴流偏南風影響，各地天氣較穩定，多雲到晴，山區午後雲量增多，有零星局部降雨機會，西半部及外島地區夜晚清晨有局部霧。各地白天溫暖到偏熱，夜晚清晨仍稍涼，日夜溫差變化較大。

4月6日

受高壓迴流偏南風影響，各地為多雲到晴，山區午後雲量增多有零星局部降雨機會，西半部及外島地區夜晚清晨有局部霧。各地白天溫暖到偏熱，夜晚清晨仍稍涼，日夜溫差變化較大。