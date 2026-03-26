鋒面今晚接近！　下波「雨更大」

▲周五鋒面通過，雨區擴大。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員張承傳表示，今天晚間鋒面接近，基隆北海岸、北部轉為有短暫陣雨或局部雷雨；周五鋒面通過，加上東北季風增強；下周二、下周三另一鋒面影響，這波結構比較好。

5縣市陸上強風特報

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氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風影響，今晨至周五晚上，綠島、桃園市、新竹縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天花蓮、台東有局部短暫陣雨，恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；今晚鋒面接近，基隆北海岸、北部轉為有短暫陣雨或局部雷雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



周五鋒面通過

張承傳說，周五鋒面通過加上東北季風增強，基隆北海岸、北部有短暫陣雨或局部雷雨，中部、東半部、恆春半島局部短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨。

張承傳提到，周六東北季風減弱，基隆北海岸、東北部、東部、大台北山區有局部短暫陣雨，大台北平地、東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫雷陣雨。

下周二鋒面結構更好

張承傳表示，周日、下周一水氣最少，東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，周日午後中南部山區有零星短暫雷陣雨，下周一午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳提醒，下周二、下周三另一鋒面影響，這波結構比較好，中部以北、東北部有短暫陣雨或局部雷雨，東部、東南部、恆春半島、南部山區有局部短暫陣雨。