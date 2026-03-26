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綠北市長人選「刺客型新星」出現　市議員讚：蔣萬安會非常難打

▲▼立法院新會期，立委沈伯洋簽到。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨台北市議員洪健益讚，台北市長選戰派沈伯洋是一步好棋。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨台北市長人選未定，目前包含行政院副院長鄭麗君、立委王世堅、沈伯洋等被點名為可能人選，外界關注誰將代表綠營對戰現任市長蔣萬安。對此，民進黨台北市議員洪健益25日表示，沈伯洋是一步好棋，能夠讓國民黨毫無招架之力，蔣萬安如果真的對上沈伯洋「這場仗肯定會非常難打！」

綠營人選未定　沈伯洋聲量升溫

民進黨台北市議員洪健益25日在臉書表示，民進黨台北市長人選未定，這件事之前討論的人其實非常多，過程中像是鄭麗君、王世堅都各有呼聲，但這2天沈伯洋的討論度突然上升，被視為「刺客型」人選。

洪健益認為，若派出沈伯洋「是一步好棋」，可能會讓國民黨毫無招架之力，原因是之前被研究或考慮的人選都沒有沈伯洋。

被指可鞏固基本盤　並拓展年輕選票

洪健益也分析，沈伯洋長期致力提升台灣的防衛能力，像是黑熊學院一直在做後勤資源與安全觀念宣導，且如果台灣「真的有事」，首當其衝的絕對是台北市，因此防衛台灣的想法、心態和態度，對台北市來說真的非常重要，另一方面則是沈伯洋在年輕人間的討論度也非常高。

洪健益認為，若由沈伯洋出戰，不僅可穩住傳統支持者，更有機會擴大年輕選民支持，是一項具戰略意義的布局。

對戰蔣萬安　被評「硬仗」

對於可能的選戰對手，洪健益指出，若沈伯洋最終獲提名，對於蔣萬安來說「將是非常難打的仗，屬於硬仗」、「畢竟沈伯洋在網絡的討論度可能不比蔣萬安差，甚至年輕人關心的程度非常高。

洪健益最後說，若民進黨最後真的由沈伯洋出戰，台北市民能不能接受，以及未來的選戰議題方向，相信他自己會向社會大眾說明。

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