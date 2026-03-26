師上課播「張凌赫走秀片」防學生談戀愛　原因曝！家長揭驚人效果

▲一名教師為引導學生建立正確情感觀，播放演員張凌赫的走秀畫面及高考成績，意外掀起「預防早戀」討論熱潮。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

大陸貴州省銅仁市一段課堂影片近日在網路引發熱議，一名教師為引導學生建立正確情感觀，播放演員張凌赫的走秀畫面及高考成績，意外掀起「預防早戀」討論熱潮，相關話題迅速登上社群平台。有家長透露，女兒看完相關內容後主動表示「現在談戀愛不如讀書」。

綜合陸媒報導，影片中老師介紹張凌赫的學業背景，包括2016年江蘇高考數學182分、總分378分，並以優異成績錄取南京師範大學電氣工程相關科系。搭配其190公分身高與外型條件，被網友形容為「顏值與實力兼具的頂配代表」，甚至戲稱「看完他，身邊同齡男生都變兄弟」，形成另類「防早戀教材」。

隨著事件發酵，不少網友與教育界人士開始從教學角度解讀這種做法。有觀點認為，與其單純禁止學生早戀，不如透過提升審美與價值判斷，引導學生認識「真正吸引力」來自實力與努力。張凌赫兼具學業與演藝表現的形象，正好成為具體參照，有助於學生建立更理性的情感觀。

部分教師也分享，已嘗試類似方式進行引導，透過展示具備正面形象與努力背景的偶像，讓學生將青春期的好感轉化為學習動力。一名家長表示，女兒看完相關內容後主動表示「現在談戀愛不如讀書」，顯示此類引導在部分學生身上確實產生效果。

分析指出，張凌赫的案例之所以引發共鳴，在於其同時具備「學霸」與「明星」雙重身份，打破過去對外貌與實力難以兼得的刻板印象，也讓學生更直觀理解，長期吸引力來自內在能力與持續努力，而非短暫外在條件。

這起從校園延伸至網路的討論，也反映教育現場的新嘗試。相較傳統禁止式管理，透過具象榜樣進行引導，被視為更柔性且具效果的方式。有觀點認為，面對青少年情感發展，與其壓制，不如提供正向目標與價值方向，讓學生在認同與模仿中，找到更健康的成長路徑。

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