下波更強雷雨要來了！　圖看「清明連假天氣」雨最大時間

▲變化快速！春雨鋒面將至。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

春天變化快，小心下一波春雨鋒面！中央氣象署預報，下周有一波更強鋒面接近，降雨範圍擴大，清明連假期間受華南雲雨區影響，北部降雨機率增加。氣象專家指，清明連假先雨後晴，預估27日（周五）起鋒面降雨稍多，中北部、東半部降雨機高，31日及4月2日有局部較大雨勢，並有雷雨發生機會，連假後半天氣回穩偏熱。

氣象署表示，27日起鋒面影響，中部以北、東半部水氣增多，周末天氣轉為穩定，31、4月1日（下周二、三）又有一波更強鋒面接近，降雨範圍擴大。至於清明連假期間，有一波華南雲雨區影響，北部降雨機率增加。

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▲下周有局部較大雨勢出現。（圖／翻攝吳聖宇臉書，下同）



天氣風險公司分析師吳聖宇指出，4月1日華南雲雨帶向東移動經過台灣上空，中北部、東半部仍有短暫陣雨，雨勢減小，南部仍為多雲天氣。受東北季風影響，中北部、東半部溫度稍涼。2日（下周四）鋒面接近北台灣，中部以北、東北部、東部有短暫陣雨或雷雨，對流發展條件較好，可能有局部較大雨勢出現機會。

吳聖宇預估，清明連假第一天3日（下周五），鋒面可能停留在北台灣或北部海面，受鋒面雲雨帶影響，中北部、東半部有短暫陣雨，對流發展條件減弱，雨勢減小，但降雨機會高，南部雲量較多，偶有局部短暫陣雨。受降雨及東北季風影響，中北部、東半部溫度仍稍涼。

4日（下周六）東北季風減弱，漸轉高壓迴流東南到偏南風，鋒面北抬回到華南內陸、長江以南地區，天氣好轉，東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲，溫度部分開始回升，各地白天較溫暖，夜晚清晨稍涼，日夜溫差變化較大。5日（下周日）受高壓迴流偏南風影響，各地天氣較穩定，白天溫暖到偏熱，日夜溫差變化較大。

▼未來一周將有鋒面通過。（圖／中央氣象署）

