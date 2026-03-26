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西班牙總理：中東戰爭恐比2003年伊拉克戰爭糟　全球影響超乎想像

▲▼西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）與夫人戈梅茲（Begona Gomez）。（圖／路透）

▲西班牙總理桑傑士（右）說，中東戰爭可能比2003年美國入侵伊拉克造成的衝擊更嚴重，影響層面更廣。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今在國會發表談話，直言當前中東局勢所帶來的衝擊，恐比2003年美國入侵伊拉克更為嚴峻，影響層面也將更加廣泛。

根據法新社報導，桑傑士指出，當年伊拉克戰爭與目前中東情勢不能相提並論，如今面對的是風險更高、波及更深的局面。他形容，這場戰爭不僅不合理且違反國際原則，同時也是一場極為殘酷的衝突，將拖累全球在經濟、社會與環境等多項發展進程。

此外，桑傑士透露，美方曾希望動用西班牙境內軍事設施，對伊朗展開攻擊行動，但遭西班牙政府拒絕。對此，唐納·川普則警告，可能中止與西班牙的貿易往來，雙方關係一度緊繃。

桑傑士進一步回顧，2003年美軍出兵伊拉克並未達成預期戰略目標，反而讓當地民生更加困難。他憂心，若對伊朗動武，恐重演類似局面，甚至對數百萬民眾造成更嚴重的經濟衝擊。

他也提到，伊拉克戰爭在西班牙社會仍具高度敏感性。當年由人民黨執政時支持出兵，引發全國性抗議，社會反彈強烈。

另一方面，國家報（El Pais）3月初公布民調顯示，有超過五成、約53.2%的受訪者支持政府拒絕讓美方使用羅塔海軍基地與摩倫空軍基地（Moron airbase），對伊朗發動攻擊的立場。

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