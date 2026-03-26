伊朗開出5條件「全達成才會停戰」　指責美15項條件過份且忽視現實

▲伊朗列5大停戰條件，強調只有條件都得到滿足，才會結束戰爭。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國政府近日透過巴基斯坦向伊朗遞交一份涵蓋15項內容的停火提案。不過，一名伊朗官員透露，伊朗政府已拒絕了美國的停火提案，並列出5項停戰條件，只有5項條件全部得到滿足，才會同意停戰，否則伊朗將繼續抗爭，並對敵人予以沉重的打擊。

根據伊朗國營電視台Press TV報導，伊朗一名高級官員表示，伊朗已拒絕了美國的停火提案，伊朗不會允許美國總統川普來決定戰爭結束的時間，「伊朗只會在自己決定結束戰爭，且提出的條件得到滿足時，才會結束這場戰爭」。

▲伊朗開出5大停戰條件。（AI協作圖／記者趙蔡州製作，經編輯審核）

這位官員還說，華府一直透過各種外交管道進行談判，但伊朗認為美國的提議「很過分」，且完全無視了美國在戰場上失敗的現實。他也列出了伊朗同意結束戰爭的5項具體條件，分別如下。

一、敵方徹底停止「侵略和暗殺」

二、建立具體機制，確保伊朗不會再發生戰爭。

三、保證並明確界定戰爭損害與賠償的支付。

四、結束所有領域、以及對中東所有相關反抗團體的戰爭。

五、國際社會必須承認並保障，對荷莫茲海峽行使管轄權是伊朗永遠的合法權利。