柯文哲捲京華城案今宣判！民眾黨將開記者會說明　小草集結點曝光

▲民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲捲入京華城案，官司一審今（26日）下午2點30分宣判。民眾黨昨發布採訪通知，待一審判決出爐後，暫定在傍晚5點，由柯文哲、律師團及黨主席黃國昌等人召開記者會說明。另外，有部分中南部小草自主動員北上，到法庭外聲援柯，具類官方性質的「TeamKP」社群，則發起「司法要正義，小草挺柯P」活動，要支持者至記者會場外聲援。

京華城案歷經台北地檢署4個月偵辦、台北地院近1年的審理後，今將揭曉一審判決結果。2024年12月26日，北檢依貪污、圖利、侵占、背信等四項罪名，起訴柯文哲，合計求刑28年6個月。後幾經來回交保爭鋒，最終在2025年9月北院裁定柯文哲以7000萬元交保，結束將近1年的關押。

柯文哲交保獲自由身後，沈潛休息後逐步重回鎂光燈前，先透過民眾黨自媒體製作節目方式，討論官司、羈押經驗、偵訊時的不公待遇等。近期更連續接受多家媒體專訪，跨出同溫層直面社會輿論，要將京華城案訴求為「世紀冤案」。

全案糾結1年多，北院將在今下午一審宣判，結果如何備受各界關注。民眾黨預計下午5點召開「柯文哲司法記者會」，地點為台大國際會議中心，與會人員包括柯文哲及律師團、黃國昌等人。

另外，除了有小草自主動員集結外，具半官方色彩的「TeamKP」社群也表示，親愛的小草們，3月26日是一個大家一起等待已久的日子，宣判結束後，阿北及國昌老師、律師團會在台大會議中心舉行記者會，「無論結果如何，我們都想讓阿北知道——你從來不是一個人」。

「TeamKP」社群指出，這一路走來，謝謝每一位小草默默陪伴、守護、相挺。不管外面的風雨多大，「我們對『司法要正義』的盼望從未動搖」。隨圖附上記者會舉辦地點，也就是說，將動員小草到場外集結聲援。