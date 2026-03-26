桃園捷運三心六線全面推進　楊朝偉肯定工程進度籲持續加速

▲桃園捷運三心六線全面推進，楊朝偉籲持續加速。(圖／楊朝偉服務處提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員楊朝偉25日於市議會定期大會，針對捷運工程局工作報告進行質詢表示，桃園捷運「三心六線」已全面進入施工或招標階段，顯示市府在軌道建設推動上已有明顯成果，期盼捷運工程局持續維持進度與效率，讓桃園交通建設加速追上雙北，打造完整捷運城市。

楊朝偉指出，目前捷運建設中，最關鍵的是綠線延伸中壢與整體路網串聯進度。依據捷運工程局說明，綠線延伸中壢土建標與機電標已陸續辦理招標與開標，若能如期推進，今年有望正式動工，對於中壢與八德地區交通將帶來重大改善，市府應全力排除招標與施工過程中的潛在風險，確保工程如期推動。

楊朝偉也提到，三鶯線延伸八德部分，已於115年1月完成行政院公共工程委員會經費審議現勘，目前正待中央核定經費。楊朝偉強調，此案攸關八德對外交通動能，市府應持續積極與中央溝通，爭取儘早核定，力拚今年完成招標並順利開工，回應地方長期期待。

在施工進度方面，捷運綠線於八德區已進入施工高峰期，7部潛盾機於114年底全數發進，象徵工程已邁入關鍵階段，未來施工品質與工期控管更顯重要，要求捷運工程局持續強化工程管理，兼顧安全與效率，避免延誤影響整體通車期程。

楊朝偉表示，目前綠線延伸大溪線也持續推進中，大溪觀光與交通需求明確，市府應積極爭取今年通過可行性研究，儘速進入綜合規劃階段，讓地方發展與軌道建設同步推進。對於捷運工程局近三年工作量龐大，楊朝偉表示，是桃園城市發展的重要關鍵局處，目前三心六線已有具體進展值得肯定，但捷運建設攸關市民通勤與城市競爭力，市府不能鬆懈，應持續加速推動各項工程進度，讓桃園真正成為與雙北接軌的捷運城市，帶動整體區域發展與生活品質提升。