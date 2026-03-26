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全台11縣市今天停水！「最長16小時沒水用」時間區域一次看

▲▼停水，水龍頭，自來水。（示意圖／記者許力方攝）

▲台水提醒民眾應於停水前6小時完成儲水。（示意圖／記者許力方攝）

記者曾羿翔／綜合報導

因應各地自來水工程、管線汰換與漏水檢測作業，全台共有11個縣市將於3月26日實施分區停水措施，影響時間從4小時至最長16小時不等。各地停水原因與範圍不一，民眾需提前儲水備用。

各地停水時間與範圍一次看：

新北市
停水時間：08:00－隔日00:00（16小時）
原因：配合淡海輕軌第二期工程進行自來水管遷移
影響區域：淡水區中正路一段、二段，沙崙路、淡海路、觀海路及周邊區域

桃園市
停水時間：09:00－16:00（7小時）
原因：污水管線改管工程斷管聯絡作業
影響區域：桃園區秀山路、大同路、大同西路、南山街、文山街及鄰近巷弄

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台中市
停水時間：08:30－18:30（10小時）
原因：辦理汰換管線工程改接
影響區域：
神岡區：五權路、東洲一街、東洲二街、東洲三街、東洲路、葫蘆墩四街、葫蘆墩五街、豐北街、豐原大道七段、豐洲路
豐原區：三豐路一段、仁洲街、文昌東街、文昌街、文昌西街、文賢街、東洲一街、東洲路、葫蘆墩一街、葫蘆墩二街、葫蘆墩三街、葫蘆墩四街、葫蘆墩五街、豐北街、豐原大道七段、豐洲路

停水時間：09:00－16:00（7小時）
原因：辦理北屯區敦富東街新裝工程停水改接作業
影響區域：北屯區柳川排水以東、南興北三路以南、敦富東街以西、南興北二路以北一帶

停水時間：08:00－17:00（9小時）
原因：辦理沙鹿區自立路段汰換管線工程
影響區域：
里別：三鹿里、埔子里（共2里）
路段：中園街、中樂街、中社路、向上路六段、向上路七段、國昌一街、國昌二街、國昌三街、國昌五街、屏西路、自強路、自立路

停水時間：08:30－17:00（約8.5小時）
原因：辦理十甲路汰換管線工程
影響區域：
東區：一心北街、一心街、二聖街、十甲北二街、十甲路、旱溪東路一段、東英十一街、東英十街、東英路、自由路四段、長福路

停水時間：09:00－17:00（8小時）
原因：辦理新裝用戶工程停水作業
影響區域：
龍井區：龍津里三港路田仔內巷10－7號對面一帶

彰化縣
停水時間與階段：
第一階段：09:00－17:00（8小時）
第二階段：23:00－隔日05:00（6小時）
原因：管網建置、漏水調查與夜間維護作業
影響區域：
第一階段：彰水路三段、四段，大溪路一段、二段，青雅路、培英路
第二階段：溪湖鎮員鹿路一段、二段，忠溪路、水源街、石鵝路

南投縣
停水時間：09:00－16:00（7小時）
原因：緊急查修不明漏水
影響區域：南投市南陽路、復興路、彰南路二段、祖祠路，以及平和街、民生街、華陽路等

嘉義市
停水時間：08:30－17:00（約8.5小時）
原因：水管汰換工程
影響區域：西區西榮里光彩街部分門牌（558至620號、473至525之3號），以及西榮街、中正路、蘭井街一帶

台南市
停水時間：09:00－17:00（8小時）
原因：污水下水道遷改工程
影響區域：永康區大同街單號側（407至461號）、大同街463巷與369巷

高雄市
停水時間：08:00－15:00（7小時）
原因：分區計量管網增設與漏水調查
影響區域：
內門區：中正路、南屏路、旗文路
旗山區：內山公路、旗文路沿線

停水時間：09:00－18:30（9.5小時）
原因：辦理楠梓區久昌街管線汰換工程，以提升供水穩定、降低漏水風險並確保水質安全
影響區域：楠梓區久昌街

停水時間：10:00－15:00（5小時）
原因：楠梓產業園區創新大樓新裝斷管連接工程
影響區域：楠梓區瑞屏里（1里）

花蓮縣
停水時間：13:00－17:00（4小時）
原因：新用戶裝設自來水聯絡作業
影響區域：新城鄉順安村草林1號至56號

停水時間：09:00－17:00（8小時）
原因：辦理公園路及56巷一帶新舊管線聯絡工程
影響區域：
鳳林鎮：公園路、公園路56巷

宜蘭縣
停水時間：13:00－17:00（4小時）
原因：新舊管線連接工程
影響區域：三星鄉上將路七段、人和中路、安平路四段，以及楓林、雙和等路段

屏東縣
停水時間：08:30－16:30（8小時）
原因：辦理世一路段汰換管線工程
影響區域：
高樹鄉：世一路

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