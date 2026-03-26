推動拉拉山觀星旅遊　桃園市觀旅局說明暗空教育推動計畫

▲桃園市政府推動拉拉山觀星旅遊。（圖／觀光發展基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政25日於市政會議宣布，復興區拉拉山夜間觀測銀河的清晰度極具觀賞價值，市府於今（115）年3月13日正式向「國際暗空協會」（IDA）遞件申請認證為「國際暗空勝地（International Dark Sky Sanctuary）」，推動拉拉山觀星旅遊，引發各界關注。

針對暗空認證進度，市府觀旅局提出說明表示，市府推動拉拉山暗空認證計畫，截至115年2月已完成3場地方說明會、3場工作坊、3場復興區國中小天文教育、暗空導覽培訓3場次課程，與22家認證範圍內旅宿商家業者簽訂暗空勝地管理公約，並完成三大觀星潛力點(巴陵大橋、拉拉山遊客中心、巴陵鐵塔)戶外照明先期改善，另復興區公所也於114年10月辦理一場「拉拉山一生一柿．暗空慶典」主題活動。

▲進行暗空認證地方說明會。（圖／暗空協會提供）

今115年3月13日提送暗空認證提名書予國際暗空協會(IDA)認證輔導人先行審查，並同步向IDA更新說明市府於3月25日正式公告「桃園市光污染防制要點」的訊息予國際暗空協會，展現市府對於法治面的重視。

觀旅局強調，未來軟體方面將持續持續結合在地業者、學校培育在地星空導覽人才，並推動暗空相關遊程及主題活動，硬體方面則持續辦理認證範圍戶外照明改善、爭取預算營造觀星友善環境，將拉拉山遊客中心打造為暗空教育基地，並協調馬崙砲台二期用地規劃，持續優化觀星環境品質，將拉拉山打造為與國際接軌的觀星旅遊新地標。