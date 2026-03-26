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京華城案7大之最！沈慶京最愛講古　泣訴抓蟑螂應曉薇最可憐

記者黃哲民／台北報導

京華城等案歷經台北地檢署偵辦4個月、台北地院審理近1年，今（26日）揭曉一審判決結果，訴訟過程是人性最直接的試煉場，愛恨情仇撕扯、勾心鬥角爭鋒，《ETtoday新聞雲》濃縮法庭攻防片段，以側寫方式，呈現京華城案有罪無罪之外，一審期間各種「之最」。

▲▼台北地院審理京華城案提訊柯文哲、應曉薇，並傳喚彭振聲、李文宗、沈慶京、吳順民、與黃景茂出庭。民眾黨主席黃國昌、館長陳之漢及柯文哲妻子陳珮琪到庭旁聽。圖為前台北市副市長彭振聲。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市前副市長彭振聲涉犯京華城案，台北地院一審審理期間接連喪妻與喪母，堪稱最悲情被告。（圖／記者湯興漢攝）

最悲情被告當屬台北市前副市長彭振聲，偵查期間被收押4個月，起訴交保500萬元，始終承認犯下圖利罪，屢被柯文哲質疑「自認沒違法，為何認罪？」審理期間更接連遭逢喪妻與喪母打擊，他崩潰淚吼「檢察官的良心在哪裡啊」、出庭悲泣因本案「家破人亡」，一度喊出「我不再有顧慮了」。

外界猜測彭可能翻供，但他選擇「為自己在京華城案的疏忽」維持認罪，自嘆70幾歲的「等吃、等睡、等死」三等國民，求審判長基於慈悲心、「給我較輕處分」，檢方肯定彭「行為尚有底線，非予取予求」，建請判刑2年以下，並准許緩刑。

▲▼台北地院今（8日）審理京華城案，已獲緩起訴的被告朱亞虎出庭作證，說詞有出入但「喜句」連發頻笑場。（圖／記者黃哲民攝）

▲鼎越開發公司前董事長朱亞虎是檢方起訴收賄重要證人，他出庭作證卻表現有如甘草人物。（圖／記者黃哲民攝）

與彭振聲相比，認罪獲緩起訴的鼎越公司前董事長、退役少將朱亞虎，堪稱最有娛樂性的被告，儘管柯文哲密會沈慶京談京華城、沈交代捐政治獻金討好柯、李文宗回覆訊息感謝捐款等涉及收賄的關鍵案情，都是朱講的，他卻自豪「做公關靈靈活活」、「我會察言觀色」，還委屈柯「理都不理我」、當面嫌沈只捐210萬元太小氣。

柯雖批朱證詞顛三倒四、全屬臆測，一昧配合檢方只求別被羈押，但架不住朱作證拋出各種「公關喜句」、插科打諢，柯笑得前俯後仰、檢察官嘴角上揚，沈也捻鬚微笑，是全案審理少見的歡樂景象。

▲▼前台北市都市發展局長黃景茂。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市府都市發展局前局長黃景茂。（圖／記者湯興漢攝）

最據理力爭的被告，並非柯文哲數度誇獎的台北市府都市發展局前總工程司邵琇珮，而是邵的老長官、時任都發局長黃景茂，他否認圖利京華城、堅持「捍衛文官尊嚴」，更揭露應訊時明明說「沒違法」，檢方筆錄卻記他供稱「縱然違法」、也要依柯的「奉交下」辦理，柯的律師據此建請合議庭告發檢察官涉嫌偽造文書。

資深藝人出身的台北市議員應曉薇，從到案輕描淡寫「身正不怕影子斜」、在押期間泣訴天天抓蟑螂放生、囈語般自問「我是誰」、幽幽吟誦「菩提本無樹」，到交保暴哭未收賄，辯結時厲聲要求法官「用虎頭鍘」斬起訴檢察官、淚喊「士可殺不可辱」，展現變化自如的身段，堪稱最有戲劇性的被告。

▲▼涉犯京華城案的台北市議員應曉薇，今（30日）到台北地院結束作證，與女兒應佳妤牽手離開。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼涉犯京華城案的台北市議員應曉薇，常由女兒應佳妤陪同出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼涉犯京華城案的台北市議員應曉薇，今（30日）到台北地院結束作證，與女兒應佳妤牽手離開。（圖／記者黃哲民攝）

此外，應曉薇女兒應佳妤在母親出庭時，幾乎每庭必到，常準備各種餐點，客氣分贈現場群眾與記者，說話嬌滴滴，跟母親幾乎一個模子刻出來的漂亮五官，加上鄰家小女孩的氣質，很快擄獲柯粉與網友注意，號稱最亮眼，應曉薇還因此被戲稱「全民岳母」。

身為商場梟雄的沈慶京，在京華城案最令人驚奇的，是交保後一掃輪椅代步、奄奄一息的病容，突然當眾起身自己走之外，更成功營造不賣友求榮、不咬柯P入罪的硬漢形象，被柯粉盛讚「真男人」、掌聲夾道，他還創設個人臉書粉專，出庭吟誦一句「人生無奈水長東」，頗有英雄落難之慨。

▲▼威京集團主席沈慶京涉犯京華城案，18日到台北地院出庭，說「人生無奈水長東」回應為何首度開設個人臉書粉專。（圖／記者黃哲民攝）

▲威京集團主席沈慶京被柯粉盛讚為「真男人」。（圖／記者黃哲民攝）

沈也是全案最會講古的被告，從京華城案開天闢地，一路說到死後盼骨灰灑在台灣海峽，從學生時代加入幫派、年輕混跡江湖中年轉戰商場的八千里路雲和月，能扯到支持政壇第三勢力、跟柯文哲密談不提京華城只說交女朋友的風花雪月，還不忘罵檢察官與不利他的證人，律師團拚命使眼色制止，他仍面不改色獨白逾2小時。

▲▼台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲在陳佩琪陪伴下步出北院。（圖／記者李毓康攝）

▲陳佩琪力挺丈夫柯文哲，曾當庭質問審判長什麼「叫做犯罪嫌疑重大！？」（圖／記者李毓康攝）

柯文哲妻子陳佩琪心疼丈夫被羈押、被起訴，審理期間常PO文為丈夫叫屈「我們要司法公平的對待」、批看守所只會通知收屍，出庭眼見丈夫暴走飆罵，她哭倒旁人懷裡，哽咽喊著「你（柯）回來啦～」更曾當庭悍然質問審判長「請問他（柯）做了什麼，叫做犯罪嫌疑重大！？」夷然不懼審判長要指揮法警拘束她，也要表達最不爽的情緒，堪稱最不爽的證人。

若論戰鬥力最強，檢察官姜長志堪稱當仁不讓，京華城案審理時，他多次單挑辯護律師團群雄，尤其跟柯文哲針尖對麥芒，只要2人同庭，就幾無冷場，姜嗆柯「你犯罪就要去坐牢」、批柯不該消費彭振聲妻子的不幸事件，柯說他偵查時疲勞訊問，姜立刻反擊「是你自己說不要休息」，寸土不讓、氣勢絕不輸人。

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