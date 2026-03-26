國民黨桃園市議員提名作業展開！首日12人登記　劉茂群力爭黨提名

▲國民黨桃園市議員提名作業展開。（圖／市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2026桃園市議員選舉，國民黨桃園市黨部25日啟動市議員參選人提名作業，首日領表人數共22名，12人完成登記，不乏多名新人登記挑戰。其中，前市議員劉茂群於八德選區完成領表及登記，展現其回鍋再戰的強烈參選企圖心。

劉茂群表示，她長期在八德深耕服務。對她來說，服務從來不只是職務，而是一輩子的責任與承諾。即使沒有公職身分的期間，她依然留在地方，持續關懷鄉親、傾聽大家的聲音。目前服務處每週一到週五提供法律諮詢，在大家需要服務的時候，她一直都在。

▲劉茂群(左)表示，長期在八德深耕服務。（圖／擷取自劉茂群臉書）

劉茂群說，八德正處於發展的關鍵時刻，面對人口成長與城市轉型，更需要一位熟悉地方、真正會做事的人。未來的路，她會繼續一步一腳印，為八德打拚，也懇請大家給她服務的機會，為市民發聲。

國民黨桃園市黨部首日領表、登記情形如下：

第一選區(桃園區)領表：黃婉如、詹江村、陳美梅、凌濤、林政賢。

登記：黃婉如、詹江村、陳美梅、林政賢。

第二選區(龜山區)領表：江冠妤、孫韻璇。登記：無。

第三選區(八德區)領表：楊朝偉、劉茂群、朱珍瑤。登記：楊朝偉、劉茂群。

第四選區(蘆竹區)領表：張桂綿。登記：無。

第五選區(大園區)領表：無。登記：無。

第六選區(大溪、復興區)領表：無。登記：無。

第七選區(中壢區)領表：葉明月、邱奕勝、梁為超、李慶融。

登記：葉明月、邱奕勝、梁為超。

第八選區(平鎮區)領表：陳韋曄、黃敬平。登記：黃敬平。

第九選區(楊梅區)領表：羅志強、周玉琴。登記：周玉琴。

第十選區(龍潭區)領表：無。登記：無。

第十一選區(新屋區)領表：無。登記：無。

第十二選區(觀音區)領表：無。登記：無。

第十三選區(平原區)領表：王仙蓮、陳姿伶。登記：無。

第十四選區(山原區)領表：張倉豪。登記：張倉豪。