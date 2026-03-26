獨／散熱明星董座遭控「整包帶走」老東家技術　士檢起訴4人

▲散熱廠元鈦科技（7892）董事長陳茂欽，遭老東家廣運（6125）控挾帶技術創業，爆發營業秘密。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本新聞無關）

記者黃宥寧／台北報導

隨著AI帶動液冷散熱需求升溫，散熱廠元鈦科技（7892）快速崛起，董事長陳茂欽備受矚目。不過在公司準備邁向資本市場之際，卻遭老東家廣運（6125）提告剽竊營業秘密。士林地檢署偵查後認，陳茂欽等4人涉於離職前後重製並外流液冷散熱技術資料供元鈦使用，甚至赴上海參展展示相關產品，依違反營業秘密法等罪提起公訴。

廣運雖以自動化設備與系統整合為主，但近年亦投入液冷散熱技術開發，並成立熱傳事業部，與主攻液冷散熱的元鈦科技在業務領域高度重疊，雙方也因此形成直接競爭關係。

陳茂欽原為廣運熱傳事業部總經理，游榮輝、吳舉昌與張碩毅分別擔任工程與業務職務，4人均與公司簽署保密承諾書，對液冷機櫃配置、冷卻系統規劃、監控軟體與機房建置等技術資料負有保密義務。

檢調認為，陳茂欽與公司高層因業務發展及利益分配產生歧見，尚未離職即規劃成立元鈦科技，並挖角團隊從事相同熱傳導業務。游榮輝被指於2022年1月離職前，以公司電子郵件將含液冷機櫃設計資料轉寄至個人信箱並下載複製；吳舉昌與張碩毅則涉嫌以隨身碟與外接硬碟重製公司營業秘密，再轉存至元鈦科技設備供使用。

▲元鈦科技董事長陳茂欽遭起訴。（圖／翻攝自Facebook／陳茂欽）

檢調於2023年3月搜索元鈦科技及相關人員處所，在硬碟與隨身碟中查獲廣運公司技術資料。檢方並認定，陳茂欽指示將相關技術檔案重製至元鈦科技設備，並於2023年6月赴上海參展，展示含廣運液冷機櫃設計技術的產品，具有意圖在中國大陸地區使用營業秘密的情形。

調詢、偵查時，陳茂欽坦承曾任廣運熱傳事業部總經理並知悉相關技術內容，但否認犯罪，主張資料不具秘密性且公司未採合理保密措施；張碩毅否認犯行，認為資料非營業秘密；吳舉昌表示不記得是否曾將檔案上傳至元鈦科技硬碟；游榮輝亦否認違反保密義務。

不過檢方依證人證述指出，元鈦科技產品採用與廣運相同之液冷機櫃選型元件與設計架構，且陳茂欽早於2021年即規劃成立新公司並指示複製內部資料；另有證人證稱，被告等人離職前即傳送技術檔案與成本資料，成立元鈦科技後持續使用相關內容。

檢察官認為，廣運相關技術屬未公開資訊，具有經濟價值，且公司已採帳號權限控管及保密承諾等措施，屬營業秘密；被告等人未經授權重製並洩漏資料，並成立競爭公司使用，已侵害公司利益。因此依違反《營業秘密法》意圖於中國大陸地區使用營業秘密罪，並涉背信及無故取得電磁紀錄等罪嫌提起公訴；元鈦科技則因代表人執行業務涉案，一併遭起訴。

▲散熱廠元鈦科技（7892）董事長陳茂欽遭控挾帶老東家技術。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

至於其餘涉案人員，檢方調查後認為犯罪嫌疑不足。蔡姓女子雖曾為元鈦科技登記負責人，但實際營運由陳茂欽主導，未參與公司經營；朱姓男子雖曾收受相關郵件並參與報告製作，但資料傳送仍屬原公司業務範圍，未查獲持有營業秘密檔案；駱姓男子早於2019年即離開廣運公司，與成立元鈦科技時間相距甚久；黃姓男子僅將文件寄至個人信箱供業務使用，且相關資料不屬營業秘密範圍。

此外，高姓男子與陳姓男子僅涉及收發公司內部郵件或業務資料往來，未查獲持有營業秘密內容；另名陳姓男子雖申請專利，但未曾任職廣運公司，難認明知涉及營業秘密而不法利用。檢方認為上述人員犯罪嫌疑不足，尚難認涉犯違反營業秘密法、背信或無故取得電磁紀錄等罪嫌，依法為不起訴處分。

廣運公司今（25）日重訊指出，公司於2022年間發現前員工陳茂欽等4人，疑利用職務接觸公司機密機會，未經授權將相關技術資料以重製、轉寄等方式外流，並提供予元鈦科技（7892）使用，涉及公司自主研發技術及營運資訊。廣運表示，已依法提起告訴以行使訴訟權利，並評估此案對公司財務及業務並無重大影響，後續已委請律師處理以維護公司權益。

元鈦科技同日公告表示，已接獲士林地檢署起訴結果，案件屬部分起訴、部分不起訴，並強調該事件發生於2022年至2023年間，目前已進入司法程序，將靜候審理結果，同時評估對公司財務與業務影響有限。