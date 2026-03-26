柯文哲今天宣判！　京華城案「重大時間軸」一次看

▲柯文哲今天下午宣判，各界高度關注。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，遭北檢求刑28年6個月，全案歷經近2年攻防，一審今天（26日）下午2點30分將在台北地院宣判。由於案件涉及首都前市長、現任議員、政商關係及政治獻金等爭議，受到各界高度關注，本文特別整理時間軸及重點，帶讀者一同回顧。

案件背景：

京華城2001年落成，2010年威京集團申請土地使用分區變更，因不滿容積率計算方式，長期與北市府交涉，後經向監察院陳情，2016年監院糾正北市府。2018年，京華城提起行政訴訟，要求爭取更高容積率，涉嫌透過北市議員應曉薇多次召開「協調會」施壓北市府官員。

全案爭議核心：容積率

京華城原址基準容積率為560％，但北市府後續核給20％容積獎勵，再加上30％容積移轉，使全案容積率提高至840％。

檢方認為，其中20％獎勵欠缺法源，涉圖利威京集團超過121億元不法利益，已非單純行政裁量，可能存在對價金流跟收賄，因此於2024年5月正式分案偵辦。

▲京華城案「大事時間軸」重點一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核，下同）

偵辦時間軸：

2024年5月2日：國民黨市議員鍾小平赴北檢告發柯文哲圖利，北檢正式分「他字案」偵辦。

2024年8月12日：民眾黨爆出2024總統大選政治獻金申報不實，檢調查帳發現部分金流與威京集團有不明交集，案情急速升溫。同日，北檢約談前副市長彭振聲，諭令限制出境出海及住居。

2024年8月27日：應曉薇原先現身桃園機場準備出境，得知遭境管後，又轉往台中清泉崗機場，遭廉政署攔下拘提，隔日羈押禁見。

2024年8月30日：檢廉大規模搜索柯文哲與彭振聲的住處，還有柯辦、民眾黨中央黨部，將柯文哲帶回廉政署詢問。晚間，柯文哲移送北檢複訊，隔天凌晨遭檢方當庭逮捕。

司法攻防開始：

2024年9月2日：北院首度裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見2個月，檢方隨即抗告。

2024年9月4日：高院撤銷原裁定發回，北院重開羈押庭，隔天裁定柯文哲羈押禁見2月。

2024年10月25日：關鍵證人「橘子」許芷瑜滯留海外未歸，有串證之虞，北檢聲請延押。

2024年12月26日：北檢偵查終結，以收賄、圖利、公益侵佔、背信等罪名起訴柯文哲等11人，並對柯具體求刑28年6個月。

柯文哲被起訴4罪 刑度一次看：

一、違背職務收賄罪：求刑15年

檢方認定柯文哲收受沈慶京1710萬元賄款，其中包括著名的「小沈1500」。

二、圖利罪：併入計算。

檢方指控，柯文哲明知違法，仍指示部屬核予京華城20％容積獎勵，圖利威京集團超過121億不法利益。

三、公益侵占罪：求刑11年

檢方指控，柯文哲侵占民眾黨政治獻金600萬元，並利用木可公司肖像權授權金名義，另將支持者捐款以各種名目挪用或轉入私人掌控公司，共計6234萬餘元。

四、背信罪：求刑2年6個月

檢方指控，眾望基金會以社會福利為目的，但柯文哲違背眾望基金會章程，挪用民眾捐款，將827萬餘元用作政黨活動。

三進三出看守所：

2024年12月27日：台北地院裁定柯文哲以3000萬元交保，限制出境、住居。北檢提出抗告。

2024年12月29日：高院撤銷原裁定，發回北院更裁，北院裁定柯文哲以7000萬元交保。北檢二度抗告。

2025年1月1日：高院撤銷原裁定，再度發回北院更裁。

2025年1月2日：北院裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗全部羈押禁見。

2025年9月5日：北院裁定柯文哲、應曉薇分別以7000萬元和3000萬元交保，柯文哲表示要再思考，而應曉薇當晚交保離開。

2025年9月8日：柯文哲7000萬元交保並限制出境，經安裝電子腳環，被羈押363天後重獲自由。

一審期間：

2025年12月15日：北院展開言詞辯論程序，沈慶京與柯文哲間資金往來成焦點。

2025年12月23日：政治獻金案辯論終結。

2025年12月24日：京華城案辯論終結，檢方批柯文哲「犯後態度不佳」。

2026年3月26日：京華城等案下午2點30分宣判。柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4人被諭知必須到庭聆判。

關鍵11被告名單：

前台北市長 柯文哲：收賄罪、圖利罪、公益侵占罪、背信罪，求刑28年6個月。

威京集團主席 沈慶京：圖利罪、違背職務行賄罪，求刑17年。

北市議員 應曉薇：違背職務收賄罪、洗錢罪，求刑16年6個月。

台北市長室前主任 李文宗：違背職務收賄罪、公益侵占罪、背信罪，求刑17年4個月。

前台北副市長 彭振聲：主管監督事務圖利罪，求刑3年。

台北市前都發局長 黃景茂：主管監督事務圖利罪，求刑7年。

都委會前執行秘書 邵琇珮：主管監督事務圖利罪，求刑1年3個月。

會計師 端木正：業務上登載不實文書罪，求刑1年。

應曉薇助理 吳順民：違背職務收賄罪，建請法院量處適當之刑。

京華城監察人 張志澄：違背職務行賄罪，建請法院量處適當之刑。

木可公司董事長 李文娟：公益侵占罪、不實填製會計憑證罪，建請法院量處適當之刑。

通緝中：

柯文哲前秘書（橘子） 許芷瑜：涉貪汙治罪條例，通緝至2062年。