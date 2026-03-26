　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲今天宣判！　京華城案「重大時間軸」一次看

▲柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲今天下午宣判，各界高度關注。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，遭北檢求刑28年6個月，全案歷經近2年攻防，一審今天（26日）下午2點30分將在台北地院宣判。由於案件涉及首都前市長、現任議員、政商關係及政治獻金等爭議，受到各界高度關注，本文特別整理時間軸及重點，帶讀者一同回顧。

案件背景：

京華城2001年落成，2010年威京集團申請土地使用分區變更，因不滿容積率計算方式，長期與北市府交涉，後經向監察院陳情，2016年監院糾正北市府。2018年，京華城提起行政訴訟，要求爭取更高容積率，涉嫌透過北市議員應曉薇多次召開「協調會」施壓北市府官員。

全案爭議核心：容積率

京華城原址基準容積率為560％，但北市府後續核給20％容積獎勵，再加上30％容積移轉，使全案容積率提高至840％。

檢方認為，其中20％獎勵欠缺法源，涉圖利威京集團超過121億元不法利益，已非單純行政裁量，可能存在對價金流跟收賄，因此於2024年5月正式分案偵辦。

▲▼柯文哲今天宣判！　京華城案「大事時間軸」重點一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲京華城案「大事時間軸」重點一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核，下同）

偵辦時間軸：

2024年5月2日：國民黨市議員鍾小平赴北檢告發柯文哲圖利，北檢正式分「他字案」偵辦。

2024年8月12日：民眾黨爆出2024總統大選政治獻金申報不實，檢調查帳發現部分金流與威京集團有不明交集，案情急速升溫。同日，北檢約談前副市長彭振聲，諭令限制出境出海及住居。

2024年8月27日：應曉薇原先現身桃園機場準備出境，得知遭境管後，又轉往台中清泉崗機場，遭廉政署攔下拘提，隔日羈押禁見。

2024年8月30日：檢廉大規模搜索柯文哲與彭振聲的住處，還有柯辦、民眾黨中央黨部，將柯文哲帶回廉政署詢問。晚間，柯文哲移送北檢複訊，隔天凌晨遭檢方當庭逮捕。

▲▼柯文哲今天宣判！　京華城案「大事時間軸」重點一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

司法攻防開始：

2024年9月2日：北院首度裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見2個月，檢方隨即抗告。

2024年9月4日：高院撤銷原裁定發回，北院重開羈押庭，隔天裁定柯文哲羈押禁見2月。

2024年10月25日：關鍵證人「橘子」許芷瑜滯留海外未歸，有串證之虞，北檢聲請延押。

2024年12月26日：北檢偵查終結，以收賄、圖利、公益侵佔、背信等罪名起訴柯文哲等11人，並對柯具體求刑28年6個月。

▲▼柯文哲今天宣判！　京華城案「大事時間軸」重點一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

柯文哲被起訴4罪　刑度一次看：

一、違背職務收賄罪：求刑15年

檢方認定柯文哲收受沈慶京1710萬元賄款，其中包括著名的「小沈1500」。

二、圖利罪：併入計算。

檢方指控，柯文哲明知違法，仍指示部屬核予京華城20％容積獎勵，圖利威京集團超過121億不法利益。

三、公益侵占罪：求刑11年

檢方指控，柯文哲侵占民眾黨政治獻金600萬元，並利用木可公司肖像權授權金名義，另將支持者捐款以各種名目挪用或轉入私人掌控公司，共計6234萬餘元。

四、背信罪：求刑2年6個月

檢方指控，眾望基金會以社會福利為目的，但柯文哲違背眾望基金會章程，挪用民眾捐款，將827萬餘元用作政黨活動。

▲▼柯文哲今天宣判！　京華城案「大事時間軸」重點一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

三進三出看守所：

2024年12月27日：台北地院裁定柯文哲以3000萬元交保，限制出境、住居。北檢提出抗告。

2024年12月29日：高院撤銷原裁定，發回北院更裁，北院裁定柯文哲以7000萬元交保。北檢二度抗告。

2025年1月1日：高院撤銷原裁定，再度發回北院更裁。

2025年1月2日：北院裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗全部羈押禁見。

2025年9月5日：北院裁定柯文哲、應曉薇分別以7000萬元和3000萬元交保，柯文哲表示要再思考，而應曉薇當晚交保離開。

2025年9月8日：柯文哲7000萬元交保並限制出境，經安裝電子腳環，被羈押363天後重獲自由。

▲▼柯文哲今天宣判！　京華城案「大事時間軸」重點一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

一審期間：

2025年12月15日：北院展開言詞辯論程序，沈慶京與柯文哲間資金往來成焦點。

2025年12月23日：政治獻金案辯論終結。

2025年12月24日：京華城案辯論終結，檢方批柯文哲「犯後態度不佳」。

2026年3月26日：京華城等案下午2點30分宣判。柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4人被諭知必須到庭聆判。

▲▼柯文哲今天宣判！　京華城案「大事時間軸」重點一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

關鍵11被告名單：

前台北市長 柯文哲：收賄罪、圖利罪、公益侵占罪、背信罪，求刑28年6個月。

威京集團主席 沈慶京：圖利罪、違背職務行賄罪，求刑17年。

北市議員 應曉薇：違背職務收賄罪、洗錢罪，求刑16年6個月。

台北市長室前主任 李文宗：違背職務收賄罪、公益侵占罪、背信罪，求刑17年4個月。

前台北副市長 彭振聲：主管監督事務圖利罪，求刑3年。

台北市前都發局長 黃景茂：主管監督事務圖利罪，求刑7年。

都委會前執行秘書 邵琇珮：主管監督事務圖利罪，求刑1年3個月。

會計師 端木正：業務上登載不實文書罪，求刑1年。

應曉薇助理 吳順民：違背職務收賄罪，建請法院量處適當之刑。

京華城監察人 張志澄：違背職務行賄罪，建請法院量處適當之刑。

木可公司董事長 李文娟：公益侵占罪、不實填製會計憑證罪，建請法院量處適當之刑。

通緝中：

柯文哲前秘書（橘子） 許芷瑜：涉貪汙治罪條例，通緝至2062年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
綠北市長人選「刺客型新星」出現　市議員讚：蔣萬安會非常難打
鋒面今晚接近！　下波「雨更大」
川普宣布組AI夢幻隊！黃仁勳、蘇姿丰全入列　首波名單曝光
伊朗考慮美國停戰提案！美股收高　台積電ADR漲1.31％
恭喜！鄧愷威確定大聯盟開季　本季台將第一人
快訊／川習會確定5／14舉行！　伊朗戰爭將在會前結束

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲涉貪今宣判！　若判10年以上「2028總統提前出局」

林秉文被柬埔寨嚴打！　1原因讓台灣角頭捶心肝

林秉文被殺原因起底！　竟跟「洗米華」有關

柯文哲今天宣判！　京華城案「重大時間軸」一次看

柯文哲案法官如明星隊！　「百億犯罪剋星」判過夏于喬父

獨／散熱明星董座遭控「整包帶走」老東家技術　士檢起訴4人

前美食節目主持人猝死　警消破門發現倒浴室暴斃褲子穿一半

國道3車追撞1死傳「小兒科名醫」不治　診所湧5星評論悼：太震撼

快訊／桃園1男子區間車上疑揚言殺人　被警依恐嚇公眾現行犯逮捕

北市也有撞人族！受害女質問還被踹一腳　男子衝撞原因曝光

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

德國總統罕見開砲！　批川普打伊朗是「災難性錯誤」

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

柯文哲宣判倒數！　求刑28.5年「總統夢碎」？　判超過這數字政治生命終結

李珠珢哭了！親吐原因「太久沒見大家」　中文告白粉絲：我愛你們

遭馬英九疑與對岸財務往來　蕭旭岑：長輩懷疑我很無奈

柯文哲涉貪今宣判！　若判10年以上「2028總統提前出局」

林秉文被柬埔寨嚴打！　1原因讓台灣角頭捶心肝

林秉文被殺原因起底！　竟跟「洗米華」有關

柯文哲今天宣判！　京華城案「重大時間軸」一次看

柯文哲案法官如明星隊！　「百億犯罪剋星」判過夏于喬父

獨／散熱明星董座遭控「整包帶走」老東家技術　士檢起訴4人

前美食節目主持人猝死　警消破門發現倒浴室暴斃褲子穿一半

國道3車追撞1死傳「小兒科名醫」不治　診所湧5星評論悼：太震撼

快訊／桃園1男子區間車上疑揚言殺人　被警依恐嚇公眾現行犯逮捕

北市也有撞人族！受害女質問還被踹一腳　男子衝撞原因曝光

周湯豪太狂了…香港合體大咖韓星朴宰範！　全場嗨翻

寇世勳主演失智照護台劇回歸！　「國民阿嬤」陳淑芳激動發聲

職場自私鬼星座Top 3！第一名太現實只看利益　連同事都當資源

兄弟二軍牛棚又崩盤！8比9遭再見安 BCL吞2連敗

柯文哲涉貪今宣判！　若判10年以上「2028總統提前出局」

金價出現「燭台反轉」模式　專家預測挑戰5600美元

林秉文被柬埔寨嚴打！　1原因讓台灣角頭捶心肝

IG網美吸毒又爆當密醫！　遭控無照施打、配假藥…受害者變歪鼻

林秉文被殺原因起底！　竟跟「洗米華」有關

又遭詐團冒名改成淡茹　吳淡如傻眼：這樣就不會被告嗎？

【這是蛤蟆功？】阿北平交道前倒立看火車！ 目擊民眾全看傻

社會熱門新聞

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

前美食節目主持人上廁所一半猝死

老公日本出差激戰翻譯女「機拐聲好害羞」　孕妻氣炸早產

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

兒女目睹母遭砍求死刑　惡父判無期

新北某國中再傳霸凌　女學生遭「逼下跪搧耳光」

獨／散熱廠爆技術外流　元鈦董座4人遭起訴

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

所長當女警面前露骨聊「姦殺案」分局咎責

台鐵1男子揚言殺人　被警當場逮捕

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

徐春鶯遭法院裁定　續押禁見3個月

買春見本尊「涼了半截」！ 賣淫女怒喊：他硬不起來

更多熱門

相關新聞

柯文哲案法官如明星隊！　「百億犯罪剋星」判過夏于喬父

柯文哲案法官如明星隊！　「百億犯罪剋星」判過夏于喬父

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，由重金庭（重大金融及社會矚目案件）合議庭負責審理，包括審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢。其中，江俊彥擔任過北院重金庭發言人，幾人審理過潤寅詐貸案、幸福人壽掏空案、im.B吸金案，以及資策會告高虹安等矚目案件，陣容完整。

柯文哲「小沈1500」疑雲　一審今宣判

柯文哲「小沈1500」疑雲　一審今宣判

質疑民眾黨被滲透　許淑華籲柯文哲、黃國昌出面說清楚

質疑民眾黨被滲透　許淑華籲柯文哲、黃國昌出面說清楚

館長砲轟李貞秀：看不出優點到底在哪　妳不適任立委應該知所進退

館長砲轟李貞秀：看不出優點到底在哪　妳不適任立委應該知所進退

柯文哲案一審明宣判　國民黨聲援：在野不團結只會被欺壓更厲害

柯文哲案一審明宣判　國民黨聲援：在野不團結只會被欺壓更厲害

關鍵字：

柯文哲京華城案北檢

讀者迴響

熱門新聞

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

前美食節目主持人上廁所一半猝死

汶萊王子妃產後神采奕奕

雷雨要來了！圖看清明連假天氣

「隱形胃殺手」50%台人中鏢！醫示警恐釀癌：4類人快檢查

老公日本出差激戰翻譯女「機拐聲好害羞」　孕妻氣炸早產

立委還兼爆破士？李貞秀亂爆料高虹安收柯文哲700萬　民眾黨要懲處

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

伊朗開出5條件「全達成才會停戰」

兒女目睹母遭砍求死刑　惡父判無期

塑膠袋大缺貨！　經濟部證實：中盤商有囤貨、延遲出貨現象

鄧愷威確定大聯盟開季！寫台灣新頁

A-Lin一見他...激動飛奔緊抱　當場哭了

馬英九爆不認人　王淺秋：國民黨最大災難

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

更多

最夯影音

更多
A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！
李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面