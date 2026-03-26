春酒被派上台！「一拿到6000元」同事喊請客...他嗆1句超解氣

▲原PO拿到6000元獎金。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

在公司春酒贏得獎金，可能會遇到同事起鬨請客。近日有網友發文透露，春酒玩遊戲沒人自願，所以他被主管指派上台，並幸運抱回6000元獎金。豈料下台後，同事立刻起鬨請客，讓他忍不住當場回嗆。貼文曝光後，引起討論。

春酒沒人要玩遊戲，他被派上去

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這名網友在臉書社團「匿名公社」發文，透露在公司的春酒活動上，遊戲環節遲遲沒人願意上台。主管見狀，只好派他上去玩，沒想到，他一舉拿下第一名，順利獲頒6000元獎金。

拿到6000元！同事起鬨請客

原PO帶著獎金下台後，同事們立刻圍上來拱他請客。面對要求，他毫不客氣直接回嗆，「為什麼要請客？剛剛你們怎麼沒有人要上去？」現場頓時鴉雀無聲、鳥獸散。他直言，多數人通常會不好意思拒絕，但他認為這群同事根本就是「欠嗆」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這種拱要人請客的都是不安好心的人，我也不會順從這種人」、「沒錯！還有些人就理所當然覺得別人中大獎就一定要拿多少比例出來分享，想法真的很畸形」、「對，必須當場講」、「很多人真的很不要臉」、「這時候就會有人結束後在群組說：他幹嘛那麼生氣？開玩笑不行嗎？有必要那麼認真嗎」。