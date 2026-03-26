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捲京華城案彭振聲妻母先後離世　認罪自比三等國民：等吃等睡等死

▲前台北市副市長彭振聲出庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲前台北市副市長彭振聲捲京華城案遭求刑3年，今一審即將宣判。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者戴若涵／整理報導

民眾黨創黨主席柯文哲深陷京華城容積弊案，歷經一年多的偵訊、審理，全案將於今（26日）下午宣判，其中，前台北市副市長彭振聲亦為同案被告，而他2025年7月間赴台北地院開庭時，突然接到妻子在高雄輕生離世的消息，當場情緒崩潰絕望哭吼「檢察官要我的命」、「現在沒顧慮了」，令在場人全鼻酸。

台北地檢署偵辦京華城案，自2024年8月28日起發動大規模搜索，除約談威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇外，同年月30日更兵分多路直搗柯文哲住處、民眾黨中央黨部等處進行搜索，將柯文哲、彭振聲等人帶回偵訊並聲押。

▲▼ 台北市前副市長彭振聲 。（圖／民眾提供）

▲彭振聲遭羈押約4個月時間。（資料圖／民眾提供）

時任都委會會議主席　彭振聲遭收押4月

台北地院認為，彭振聲當時是台北市副市長，也是都委會的會議主席、京華城的專案管理人，是全案上層的關鍵角色，對於犯罪事實應該知之甚詳，認為他有勾串共犯的可能性，且他所涉罪名重大，圖得的利益與賄賂金額也相當龐大，2024年9月2日凌晨裁定羈押禁見。

而京華城案於2024年12月26日偵結，彭振聲被依照主管監督事務圖利罪嫌起訴，北檢考量彭振聲自知己過、坦承犯行，向法院請求依法減刑後，量處有期徒刑3年。全案起訴過後，接押庭緊鑼密鼓於同日晚間召開，北院於同年月27日凌晨裁定，彭振聲以500萬元交保，限制住居、出境出海，當時妻子謝夏蕎、律師李岳洋一早就準備好保金，要將人保回家。

▲▼彭振聲交保後離開。（圖／記者湯興漢攝）

▲彭振聲以500萬元金額交保。（資料圖／記者湯興漢攝）

彭振聲為妻拚交保　開庭卻接通知：妻墜樓亡

時隔半年左右，台北地院2025年7月1日召開程序準備庭，要勘驗柯文哲、沈慶京方聲請的彭振聲偵訊錄音。彭振聲一早吃完妻子親手做的早餐後便出門，孰料，準備開庭時竟接到電話通知，妻子於高雄住處墜樓身亡，讓他當庭撕心裂肺哭吼，「檢察官的良心在哪裡」、「為什麼我生在這個國家」、「我是被冤枉的」、「我不要開庭了，我要見太太最後一面」。

彭振聲更情緒激動地哭喊，「我不想活在這個世界上了，這有什麼意義啊？」、「我已經忍耐到現在，我被羈押4個月，我憑什麼被羈押」，他直言自己認罪拚交保是為了要讓妻子安心，但現在沒顧慮了，待情緒稍稍穩定後，彭振聲向法院請假，邁著顫顫巍巍的腳步走出北院，南返高雄處理妻子的後事。

▲▼快訊／台北市前副市長彭振聲妻子被請回　一言不發離開北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲彭振聲妻子謝夏蕎曾遭北檢傳喚，訊後獲請回。（資料圖／記者劉昌松攝）

彭振聲痛哭南下處理後事　喪妻後首開庭：我家破人亡

尚未走出喪妻之痛的彭振聲2025年7月24日赴台北地院出庭，沒等審判長講完證人證述注意事項，就舉手要求發言，審判長准許，彭振聲稱，「我主持4次都委會，卻家破人亡」，才說完就悲從中來啜泣不止。

彭振聲在庭上請求，希望外界別再攻擊他太太，「她不是公眾人物，不是政治人物，什麼都不是...」，哽咽不止表示，希望別再有第二個被害人，不要再有同樣的事情發生在別人身上，「她是家庭主婦，從不管公事，在外面一向低調，沒人知道她是局長夫人、副市長夫人，律師跟我討論檢察官的補充意見時，她在旁邊......」。

▲▼ 前台北市副市長彭振聲妻子謝夏蕎今(15)日舉行告別式 。（圖／記者吳世龍攝）

▲彭振聲妻子謝夏蕎的告別式於2025年7月15日舉行 。（資料圖／記者吳世龍攝）

彭振聲自比三等國民：等吃、等睡、等死

彭振聲2025年12月19日在台北地院最後答辯時維持認罪，他稱京華城案「我對不起我太太」，表示太太因煩惱他的官司得了憂鬱症，時隔不到百日，中風40多年的媽媽也於太太過世後兩個月辭世，太太的死是他最沉痛的事，太太為家庭奉獻一生，最後卻很悲慘地走了，他對太太感到很抱歉，心情難以平靜。

彭振聲更自比三等國民「等吃、等睡、等死」，只因想讓兒子看到爸爸還在所以活著，為自己在京華城案的疏忽認罪，但他從沒跟沈慶京有犯意聯絡，也非惡意涉案，希望法官量刑給他特別考量，讓他已經70幾歲的人生，不要再受苦。全案將於2026年3月26日宣判，外界全在關注一審判決結果。

▲▼台北市前副市長彭振聲涉犯京華城案，今（19日）到台北地院辯論終結仍認罪，求法官慈悲，給他輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲彭振聲辯論終結仍認罪，求法官慈悲，給他輕判與緩刑。（資料圖／記者黃哲民攝）

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