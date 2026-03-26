「你們是檢察官不是四叉貓」　柯文哲法庭10大超狂金句全紀錄

▲柯文哲涉入京華城案歷經多次開庭，26日終於迎來一審宣判。（圖／記者周宸亘攝）

記者葉品辰／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案，歷經羈押與多次開庭，期間在法庭上火力全開、頻頻拋出重話，引發社會高度關注，他去(2025)年9月5日獲准以7000萬元交保、限制出境並接受電子監控，今天（26日）將一審宣判，《ETtoday新聞雲》也整理出他在庭審期間最具戲劇性與爭議的「十大金句」，從怒嗆司法、反擊檢方，到自比政治受難者，句句掀起討論。

柯文哲在庭上多次強烈質疑檢方辦案方式，2025年3月20日首次開庭時，怒轟「黨檢媒一條龍，司法、媒體合作淪為政治打手」。面對檢方指控2020年2月20日，沈慶京、柯文哲兩人在市長室會談賄賂內容他更反嗆「既然只有2人會談，檢方怎會知道我們在說什麼？你們會通靈嗎？」

▲柯文哲庭審期間金句頻發，句句都是輿論焦點。（圖／記者湯興漢攝）

對於檢察官提出的證據內容，柯文哲也不留情面，諷刺「沈慶京面露滿意微笑，竟然是我犯罪的證據」。此外，針對訊息往來被指為不當關係，他則酸檢察官「你們是檢察官，不是四叉貓」。除了質疑辦案，柯文哲也強調自身清白與背景，「我一輩子在救人，很難想像有人把害人當工作」。此外，談及是否逃亡與電子監控，他則態度強硬表示「就算死在裡面也不會逃」，甚至霸氣稱「要上電子腳鐐就上，我要戴著去參加大甲媽祖遶境，只要我不尷尬，尷尬的就是別人」。

2025年8月19日的庭訊中，柯文哲更將自身處境比擬為政治犯，稱「再關下去，我會變成曼德拉」。2025年9月4日他也提到羈押處境，「考上司法官先去關一週，你們知道什麼是羈押禁見嗎？」更直言「台灣民主化30多年，竟然還有這種冤獄！」語氣激烈，引發正反兩極評價，一連串發言也讓柯文哲在司法攻防之外，持續成為輿論焦點。