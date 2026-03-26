京華城案今天下午一審宣判　柯文哲能否脫身？5大關鍵一次看

記者黃哲民／台北報導

眾所矚目的京華城案台北地院一審，將於今天（26日）下午2點30分宣判，被控涉嫌圖利、收賄等重罪的前台北市長柯文哲，是否會被昔日嘲諷財團「拿刀叉吃人肉」的迴力鏢打到自己，還是如他所喊「絕不投降、沉冤昭雪」，結果即將出爐，《ETtoday新聞雲》，先為讀者整理全案5大觀察重點。

▲柯文哲涉犯京華城等案，到台北地院一審出庭期間，總有柯粉小草守候打氣。（圖／記者黃哲民攝）

「京華城案」是個統稱，案情包含柯文哲等人在「京華城土地違法容積獎勵案」，涉犯圖利、違背職務等罪嫌，不法利益超過121億元、犯罪金額7323萬餘元，以及柯文哲等人在「政治獻金公益侵占案」，涉犯公益侵占等罪嫌，犯罪金額逾6834萬餘元。柯文哲等人另被控挪用眾望基金會的錢支付競選總部員工薪資，涉犯背信罪嫌，犯罪金額827萬餘元。

▲柯文哲（中）否認收賄圖利京華城，多次批評檢方拼湊證據編故事。（圖／記者黃宥寧攝）

台北地檢署全案起訴書多達891頁、61萬餘字，犯罪事實橫跨5年，起訴被告11人、緩起訴2人，台北地院密集審理1年、傳訊證人30多人次，累積證據超過3400項、偵審筆錄逾170人次，卷證浩繁，但聚焦前述4個主要罪名，可濃縮為以下5大重點。

「小沈1500」是不是收賄證據？

首先是柯文哲被查扣的A1-37行動硬碟內，1個名為「工作簿」的EXCEL檔案，記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字 1500-公司-用途-經理人沈慶京」，能否證明柯文哲收受沈慶京1500萬元賄賂、護航京華城改建案違法取得20%容獎。

▲沈慶京否認行賄柯文哲等官員護航京華城改建取得20%容積獎勵。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲說A1-37行動硬碟是他的，但「工作簿」檔案不是他做的、也不知誰做的，他出庭曾16次拒答「工作簿」相關問題，強調絕未收賄、跟沈慶京從沒金錢往來，檢方無法舉證沈何時何地用何種方式交錢。沈也否認行賄，批檢方拼湊、栽贓。

檢方用很多旁證彌補直接證據，包括沈慶京在「小沈1500」記載日期之前，分批提領共逾1500萬元；A1-37行動硬碟內存柯文哲講稿、人事檢討與居家隔離通知書等私人資料，跟硬碟內數十萬個檔案的多數相同，作者都是柯慣用代稱「Wen」。

檢方指「工作簿」檔案是柯文哲帳冊

此外，「工作簿」有另8筆類似記載，同樣包含日期、數字30到500不等，還有10多個人名，經逐一傳喚訊問，確認人名是金主或牽線金主的人、數字代表捐款幾「萬元」，日期也與捐款時間大致吻合，檢方認為「工作簿」是柯文哲親記的「帳冊」、用意是「記得誰幫助過」，所以「小沈1500」絕非無中生有。

▲柯文哲表示「威京小沈已給過」，給的是「藍白合的建議與幫忙」、不是給錢。（圖／記者黃哲民攝）

「小沈1500」是全案最重要也最撲朔迷離的情節，柯文哲競選2024年總統時，告訴自己競總總幹事黃珊珊「威京小沈已給過，不要再找他」，被檢方認為跟「小沈1500」有關，黃珊珊證稱柯要她募款別去麻煩人，柯聲稱小沈給的是「藍白合的建議與幫忙」、不是錢。

違背職務收賄罪10年徒刑起跳

若法官認定柯文哲有收「小沈1500」，柯所涉違背職務收賄罪，法定10年徒刑起跳、最重可判無期徒刑，是全案4個主要罪名中，刑責最重的罪。

▲退役少將朱亞虎在京華城案認罪獲緩起訴，他時任威京集團旗下鼎越開發公司董事長。（圖／記者黃哲民攝）

檢方指控柯文哲向沈慶京收賄的另一個情節，是沈2020年3月底出錢以朱亞虎等7名部屬當人頭，各捐30萬元政治獻金共210萬元，給柯創立並擔任主席的台灣民眾黨，第二個重點便是這筆獻金，是否為討好柯護航京華城的對價？

210萬元政治獻金是否期約對價

檢方的佐證包括認罪獲緩起訴的朱亞虎，供稱這是行賄，朱傳捐款邀功簡訊給柯的「帳房」李文宗，李回覆感謝。但這筆錢確實捐入獻金專戶，柯批檢方羅織罪名，沈慶京堅稱捐錢支持第三勢力，自己不具名是「施人慎勿念」、並非行賄。

▲李文宗否認收賄、爭取無罪，自嘲被收押蒙冤、沒因此瘋掉，已是萬幸。（圖／記者黃哲民攝）

若210萬元獻金被認定有對價關係，也可能構成違背職務收賄重罪。柯文哲全案被求刑合計28年6月，其中收賄被求刑15年，李文宗全案被求刑合計17年4月，其中收賄被求刑10年，沈慶京全案被求刑合計17年，其中行賄被求刑5年。

柯裁示「陳情轉研議」開啟圖利行為？

若法官認定都不構成行收賄，則第3個重點，柯文哲2020年3月裁示將京華城的陳情轉送都委會研議、指定時任副市長彭振聲擔任PM，彭兼任都委會主席時，以「共識決」取代表決，通過給予京華城20%容獎的一連串行政作為，是否構成圖利罪？

▲彭振聲涉犯京華城案，認罪請求法官慈悲，給他輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

圖利罪法定5年徒刑起跳，前提是公務員「明知違背法令」，本案涉及圖利的公務員包括彭振聲、邵琇珮與黃景茂，前2人認罪，卻說行為當下自認沒違法，此一矛盾被柯文哲用來主張京華城取得20%容獎，法定程序完備，他沒下指導棋、沒過問進度，他很同情彭與邵遭檢方壓迫、「不是認罪、是認輸」。

檢諷柯名言「用刀叉吃人肉」

檢方引用柯文哲過去批政商關係的名言「用刀叉在吃人肉，都是很高雅的」，反諷柯市長任內不斷給京華城「方便」，要求下屬怎麼做都行、快就好，目的是選舉時獲得什麼「回報」，檢方相信柯本來應該很清廉，可能因為選舉很花錢，「戴上魔戒，就變了」。

▲應曉薇自稱「身正不怕影子斜」，否認收賄也沒利用議員職權為京華城施壓官員。（圖／記者湯興漢攝）

第4個重點，是應曉薇被控收受沈慶京賄賂5250萬元，其中4500萬元是捐給與應曉薇相關的5個協會交付，有無對價關係、是否構成洗錢行為？

應曉薇「身正不怕影子斜」？

應曉薇自稱「身正不怕影子斜」，否認利用市議員職權為京華城關說、施壓甚至責罵市府官員，她感謝沈慶京捐錢做公益、她也未挪用分文，自認遭偵查檢察官林俊言「用筆殺人」編故事，出庭曾淚喊「士可殺不可辱」、怒求法官「用虎頭鍘斬林俊言」等。

▲檢方指控應曉薇在京華城案收賄金額比柯文哲多，公務員都知她是京華城的「門神」。（圖／記者黃哲民攝）

檢方反擊應曉薇出庭辯解的「戲劇性很高」，但她收賄比柯文哲多，京華城案公務員最看不慣也最懼怕的議員，就是應曉薇，大家都知她是京華城的「門神」。應曉薇涉犯違背職務收賄罪嫌，被求刑13年，涉犯洗錢罪嫌被求刑3年6月。

政治獻金與商業交易如何區分？

最後是柯文哲與李文宗、李文娟兄妹所涉的政治獻金案、挪用眾望基金會公款案，這部分包括1年以上、7年以下徒刑的公益侵占罪，與最重5年徒刑的背信罪，法定刑責相對較輕，但牽涉商業交易與獻金募款的交錯，爭執很多，第5個重點，要釐清什麼錢屬於政治獻金，若違法使用，須負刑責或僅受行政處罰？

例如柯文哲2022年收到3筆共600萬元捐款、未繳回黨的獻金專戶，被控侵占，這3筆錢出現在前述「工作簿」檔案，柯沒否認，僅辯稱都用於選舉、沒私吞。

開發票繳稅跟開收據的政治獻金不同

此外，柯授權自己肖像權給木可公司再授權競總、藉此收取授權金，柯舉辦個人演唱會KP SHOW門票盈餘，「木可好店」賣競選小物收入等，合計6234萬6790元，被檢方指控巧立名目，以商業交易外觀掏空政治獻金，實質為募款。

柯文哲等人堅稱這些錢有開發票有繳稅，還可換貨退款，廣告雖出現「募款」字眼，仍跟必須詳載捐款人個資開收據的政治獻金不同，更沒挪用眾望基金會公款827萬餘元，而是柯選完總統解散競總，需留用員工繼續善後選務事項，借用木可公司名義投保勞健保，用的是選舉結餘款，由木可代收代付。