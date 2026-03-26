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一審將宣判！柯文哲羈押交保「峰迴路轉」　大鬥法一次看

▲柯文哲羈押交保時間序。（AI協作圖／記者黃資真製作，經編輯審核）

▲柯文哲羈押交保時間序。（AI協作圖／記者黃資真製作，經編輯審核）

記者黃資真／台北報導

前民眾黨主席柯文哲在台北市長任期內涉京華城案，歷經將近1年8個月的調查、起訴、審理，一審判決結果將在3月26日揭曉。而柯文哲的羈押、交保過程也可說是峰迴路轉，《ETtoday新聞雲》為您整理整起事件的時間序。

2024年5月間，台北市民進黨、國民黨議員接連揭發，柯文哲涉嫌在台北市長任內，將京華城土地容積率從原本的560%提高至840%，涉嫌圖利，北檢接獲檢舉後，分案進行調查。

▲▼ 檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，前北市長柯文哲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲2024年8月30日被帶回北檢偵訊約談。（圖／記者李毓康攝）

4天內天堂掉到地獄 柯文哲無保請回逆轉羈押

2024年8月30日，台北地檢署指揮廉政署北調組兵分10路發動大規模搜索，包括民眾黨辦公室、住家、前北市副市長彭振聲等處，柯文哲被帶回約談，歷經12小時偵訊後，31日凌晨柯文哲因拒絕夜間偵訊，打算自行離開偵查庭，因此被當庭逮捕。但柯認為程序違法，聲請提審；然而，31日上午北院召開提審庭後，法官認為無理由，予以駁回。

同日下午，柯恢復偵訊，訊後檢方向北院聲請羈押禁見。9月2日，北院認為犯罪嫌疑不足，裁定柯無保請回，柯文哲步出北檢時受到支持者簇擁歡呼；檢方不服，於9月3日補齊證據後提出抗告；9月4日高院撤銷原裁，發回北院；9月5日北院重開聲押庭，結果大逆轉裁定羈押禁見。

2024年12月26日，台北地檢署全案偵結，依貪污、圖利、侵占、背信四項罪名，起訴柯文哲，合計求刑28年6月。

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲第一次被裁定羈押，遭上銬載到土城看守所。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲接押庭再慘敗 2次交保又逆轉羈押

12月27日，北院召開柯的接押庭，法官裁定3000萬元交保；北檢不服提出抗告，高院於29日上午撤銷原裁，發回北院，同日晚間北院改裁7000萬交保，並須電子監控；2025年1月1日高院二度撤銷原裁，發回北院更裁；1月2日北院三度召開羈押庭，這次北檢再次成功逆轉，法官更裁羈押禁見，柯文哲再度回到土城看守所被關押。

▲▼柯文哲加保後 返家 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲2024年12月29日，柯文哲在法院裁定7000萬元交保後返家。（圖／ETtoday資料照）

第4次延押庭終獲交保 關押近1年重獲自由

歷經3月28日、5月27日、7月21日共3次的延押庭，皆是交保失敗，終於在9月5日第4次的延押庭，律師聲請具保停押獲准，北院裁定7000萬交保，並限制出境出海；9日北檢提出抗告後，高院認為有理由，於9月12日撤銷原裁定，發回北院更裁，但本次結果未再逆轉，9月15日北院維持原裁定，予以7000萬交保，終於結束將近1年的關押。

▲▼台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲在陳佩琪陪伴下步出北院。（圖／記者李毓康攝）

▲2025年9月5日，柯文哲以7000萬元交保，在妻子陳佩琪陪伴下步出北院。（圖／記者李毓康攝）

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