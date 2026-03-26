一圖看懂「柯文哲京華城案」進度、爭議　14:30一審宣判！

記者曾筠淇／綜合報導

前台北市長柯文哲京華城案及政治獻金案，今（26）日一審宣判！回顧京華城案，其為提高建案容積率所引起的爭議，除了柯文哲被告發，還一連扯出沈慶京、應曉薇、李文宗等人，《ETtoday新聞雲》也整理出京華城案偵辦時間軸，讓讀者了解來龍去脈。

▲京華城案圖解。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

京華城案是什麼？

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京華城案為提高建案容積率所引起的爭議。在郝市府（郝龍斌）時期，京華城在申請土地變更時，提出將容積率提升為560%，但被市府拒絕。到了柯市府（柯文哲）時期，監察院提出審核意見，認定法定容積率應為560%，柯市府也依監察院意見辦理都市計畫變更，釐正法定容積率為560%。

2021年9月，北市都委會給予京華城額外的20%容積獎勵，容積率也從560%提升至672%，增加面積的部分，市價約200億元，因此當時還引起議員苗博雅質疑。2021年11月，京華城容積率又從672%提升至840%，公文上有時任市長柯文哲蓋的章。

▲京華城案時間軸。點圖可放大。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

鍾小平告發柯文哲

2024年4月，郝龍斌指出，京華城的容積獎勵有問題，缺乏法源依據。同年5月2日，國民黨議員鍾小平告發柯文哲、前副市長彭振聲涉犯圖利罪。北檢以「他字案」開始偵辦，並指揮廉政署北調組蒐證、調卷了解，將柯文哲列為被告，案由為貪汙治罪條例，由檢肅黑金專組檢察官林俊言負責調查。

8月30日，北檢主任檢察官江貞諭、廉政署副署長林漢強親自帶隊至柯文哲家搜索，同步至民眾黨中央黨部以及柯文哲位於台玻大樓的辦公室搜索。

柯文哲被羈押禁見

2024年8月31日，北檢認為柯文哲、彭振聲涉嫌收受賄賂、圖利等罪，且有滅證、串供之虞，因此向北院聲請羈押禁見。9月2日，北院裁定柯文哲無保請回，彭振聲則羈押禁見2個月。3日，北檢補強證據抗告，北院5日裁定柯文哲羈押禁見2個月。9月9日，柯文哲放棄抗告，確定羈押禁見。

「橘子」許芷瑜滯日未歸被通緝

偵查過程中，台北地檢署發現曾是柯文哲市府核心幕僚的「橘子」許芷瑜扮演關鍵角色，但卻滯留日本未歸，檢方也已將她改列被告。法務部長鄭銘謙2024年10月24日表示，檢察官會詳細調查與掌握其行蹤。

同月25日，台北地檢署正式對許芷瑜發布通緝，罪名包括《貪汙治罪條例》違背職務收賄、《政治獻金法》、公益侵占、背信等，通緝有效期限到2064年。

▲許芷瑜被列為外逃通緝犯。（圖／翻攝自調查局）

北檢聲請延押

2024年9月，北檢三度提訊沈慶京和彭振聲。28日，北院裁定李文宗、朱亞虎羈押禁見，之後透過新聞稿指出，朱亞虎承認賄賂，李文宗則否認犯罪。而後，北檢認為柯文哲仍有勾串之虞，10月25日聲請延押，11月1日召開羈押庭，法官裁定延長羈押2個月。

柯文哲辭去黨主席

2024年11月，由於柯文哲被羈押禁見，因此民眾黨開會並決議其繼續請假。同年12月，柯文哲聲請解除通信禁令，並將「民眾黨黨主席辭職聲明」交給祕書長周榆修。北院認定無串供滅證之虞後，才准交付信件的聲請。

北檢起訴柯文哲，求刑28年6月

2024年12月26日，北檢對柯文哲、李文宗、彭振聲、邵琇珮、沈慶京、應曉薇、吳順民、黃景茂、張志澄等共11人，依貪汙治罪條例之違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪等罪嫌提起公訴。其中柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占、背信4罪，共求刑28年6月。

北檢認定沈慶京為圖利京華城容積率龐大利益，涉嫌行賄應曉薇、柯文哲等人，依圖利罪、交付賄賂罪求刑17年。北檢主張李文宗與柯文哲共同違背職務，且收受賄賂，求刑17年4月。北檢指應曉薇收受沈慶京不法賄賂、違背職務，求刑16年6月。

▲北檢對11人提起公訴。（圖／記者施怡妏製圖）

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柯文哲交保後又被羈押禁見

2024年12月27日凌晨，柯文哲以3000萬元交保，檢方抗告，主張繼續羈押禁見。29日高院撤銷原裁定，柯文哲交保金提高至7000萬元，且必須戴電子腳鐐。30日下午，柯文哲成功交保。檢方31日再抗告。

2025年1月1日，高院撤銷原裁定，北院2日晚間裁定柯文哲等人羈押禁見，且高院11日駁回柯文哲等人抗告。

111釘孤支活動

柯文哲被羈押後，民眾黨及支持者先後集會抗議、發起晚會聲援。2025年1月11日，民眾黨舉辦「111拒絕綠色威權還我司法正義」活動，號召萬人齊聚自由廣場「釘孤枝」，一同捍衛司法正義。

柯文哲涉貪案開庭

2025年3月20日，北院審理京華城及政治獻金案。柯文哲痛訴，檢察官林俊言竟以「不雅影片」威脅他認罪，「你的USB裡有影片，不認罪就公開！這對你不好！」他哽咽怒吼，「如果認罪，影片就會刪除，這算什麼辦案手法？」還好他想起「我們家陳佩琪家教甚嚴，我不可能有這種東西」。

柯文哲還吼說，「什麼偵查不公開？司法的信任度已經完全破產」接著，他更對著公訴檢察官開罵「不要臉！」

▲柯文哲和太太陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

朱亞虎翻供

2025年2月，鼎越開發前董事長朱亞虎認罪，並獲緩起訴處分，不過到了同年5月，卻突然翻供。朱亞虎原本稱柯文哲與台北市議員應曉薇曾通電話或開會討論京華城案，不過後來卻說，「這是我的個人推測，我沒有證據，也未目睹過兩人通話」。

朱亞虎還稱自己是基於過往擔任府會副總聯絡人的經驗，認為柯文哲通常不會拒接議員的電話，但具體內容僅是猜測。民眾黨對此表示，朱亞虎庭上的供詞已證明其指控僅屬推測，無法構成有效證據，案件正朝柯文哲無罪的方向邁進。

彭振聲妻子墜樓亡

2025年7月1日，人在高雄的彭振聲妻子墜樓身亡。彭振聲在出庭前得知噩耗，頓時情緒崩潰，並趕回高雄奔喪。警方當時表示，72歲謝姓女子倒臥大樓中庭，救護人員到場時，女子四肢骨折，明顯死亡未送醫，初步調查無外力介入，現場也未留有遺書。

事實上，京華城一案爆發後，彭振聲的妻子謝夏蕎也曾被以證人身分約談，結束後被請回、不發一語。

柯文哲重獲自由

2025年7月，北院裁定沈慶京以1.8億元交保；李文宗在2024年12月兩度獲院合議庭准許交保各1000萬元、2000萬元，都被高院撤銷，合議庭7月裁定其以2000萬交保。

2025年9月5日，北院裁定柯文哲以7000萬元交保，並限制住居，限制出境出海8月，不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為，同時採取科技設備監控。但柯文哲表示要再想想，直到8日、在被羈押禁見363天後，柯文哲才點頭，並重獲自由。

另外，北院裁定應曉薇以3000萬元交保，並限制住居、接受電子監控。她在籌足保金後，便前往北院辦理手續。

▲柯文哲2025年12月23日完成答辯程序。（圖／記者黃哲民攝）

京華城案言詞辯論

2025年12月11日、12日全日開庭提示證據，柯文哲等11名被告全員到齊，合議庭預先整理臚列3400多項非供述證據、170多人偵審供述證據，由檢辯雙方表示意見。

12月15日，由檢方全天論告柯文哲等人於京華城案涉犯圖利、收賄等貪污案件，接著由被告與辯護律師接力答辯，合議庭裁定的庭訊錄音錄影「公開播送」。柯文哲同月16日出庭，完成一審的個人答辯，並批評檢方有證據就拿出來，「何必花2天時間去講一個故事，講完也不能證明什麼」。

12月24日，北院完成柯文哲、沈慶京與應曉薇最後陳述，全案11名被告均辯論終結，訂於2026年3月26日下午2時30分宣判，審判長諭知柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗均須到庭聆判，若不到庭可拘提。

柯文哲想暫解出境限制被駁回

柯文哲為赴日本參加兒子3月24日在東京大學舉行的博士班畢業典禮，委託律師向法院聲請暫時解除出境限制。北院17日指出，柯文哲是否前往參與兒子博士班畢業典禮，非儀式能否如期舉行要件，且北檢指出柯文哲未能提出能擔保避免逃亡具體方案，本件聲請為無理由，應予駁回。得抗告。

一審宣判，柯文哲須到庭聆判

今（26）日下午2時30分一審宣判，柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗均須到庭聆判，若不到庭可拘提。

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．未經判決確定，應視為無罪。