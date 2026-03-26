引爆京華城弊案！綜橫商場「威京小沈」成多病纏身輪椅病翁

▲威京集團主席沈慶京，因涉犯京華城案，身體出現狀況。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台北市長柯文者捲入京華城弊案，而在本案中涉嫌行賄的「威京集團」主席沈慶京，一生充滿傳奇。早年隨著擔任軍官的父親來台，高中時成立幫派，最後併入四海幫。期間因為人打抱不平而打傷人，被依照「殺人未遂罪」判刑3年定讞而入獄。出獄後綜橫商場，一度被封為「股市四大天王」，參與多家公司營運，最後成立「威京集團」，並推出著名百貨公司「京華城」。如今卻因京華城改建弊案，傳出血尿、高血壓、短暫失明，還一度戒護送醫。昔商場霸主，卻被官司磨成輪椅病翁。

沈慶京1947年誕生於大陸南京，父親為國民革命軍軍官，國共戰爭期間舉家遷台。他高中時就讀省立基隆水產學校（即今國立基隆高級海事職業學校），組成幫派「南鷹幫」，之後更加入四海幫。20歲時因為人打抱不平，毆打一名油商，雙方未能達成和解，沈慶京被依「殺人未遂罪」判刑3年定讞而入獄。

出獄後他曾加入國軍入伍，也擔任過水手，之後從事紡織業，經營多年後，於38歲時成立「威京開發」，開始從事金融貿易、土地開發等業務。而後開始積極參與股市交易，被封為「股市四大天王」，更成為光寶電子、台灣紙業、士林紙業、南港輪胎等四家公司的董事。這時獲法務部邀請，以成功的更生人身分進監所鼓勵收容人。沈慶京40歲時投資電視節目《八千里路雲和月》，為開啟兩岸經濟、文化交流的先鋒。

▲沈慶京被羈押後，出現高血壓、血尿，甚至短暫失明。（圖／記者黃哲民攝）

沈慶京綜橫商場多年，於2001年在台北市松山區推出「京華城」百貨公司，開幕當時創下多項紀錄，風光一時。但隨著時間的推移，京華城逐漸沒落，2010年威京集團申請土地使用分區變更，並開始為了容積率與市政府交涉。2018年間，監察院發函確定京華城的容積率為560%。但2021年柯文哲市長任內，臺北市都發局批准了多項京華城多項容積率獎勵，將容積率從560%提升至840%。這也引爆整起京華城弊案。

2024年8月底，檢方懷疑沈慶京長期行賄時任台北市議員的應曉薇，發動偵查行動。廉政官找上門時，沈慶京正試圖離家，被廉政官在安全門堵個正著，最後遭收押禁見。檢方於2024年12月偵結起訴京華城弊案時，指控沈慶京涉嫌透過集團安插的鼎越開發前董事長朱亞虎，向柯文哲市長，再由7名人頭共捐210萬元政治獻金給柯文哲，涉嫌行賄；另外也長期行賄應曉薇共5250萬元，因此提起公訴。

最慘的還不是官司失利，沈慶京在被羈押後，身體開始出現狀況，包含嚴重泌尿系統感染、血尿、高血壓，並曾出現全身抽搐、眼睛短暫失明等症狀。外界也許認為他是稱病求交保，但對一名78歲的老人來說，身體的傷害絕非年輕時容易恢復。因此沈慶京羈押期間曾戒護送醫，律師團也不斷為他請求交保。最終在2025年7月間獲得1億現金、2億人保而交保，是本案中僅次於柯文哲、應曉薇，倒數第三位交保的被告。

▼不僅京華城案，沈慶京後續還有官司以及經營權問題，需要他耗費心力。（圖／記者林敬旻攝）

沈慶京在法院審理期間，指稱承辦檢察官林俊言在偵辦過程，私下以「抽銀根」、「難交保」等說法施壓，威逼他認罪；又要他做出不利柯文哲的供詞，因此沈慶京曾請求檢察官評鑑委員會個案評鑑，但最後未獲准。而他也在法庭上多次提及自己贊助知名電視節目《八千里路雲和月》的用心，並抨擊檢方是政治性辦案，刻意抹黑。

此外，沈慶京另外還涉及京華城案外案，檢方懷疑他透過中石化子公司鼎越開發，以高於底價30億元標下京華城土地，涉嫌「特別背信罪」，先前已經遭檢方700萬元交保。而威京集團旗下的中華工程今年即將改選董事，沈慶京在京華城弊案這關後，還要面臨其他官司，以及企業經營權動搖的雙重衝擊。