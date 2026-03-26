應訊走人被逮捕到出庭摔水瓶　京華城案2年柯文哲情緒變化全紀錄

▲柯文哲參加父親告別式後，在法庭上更常對檢察官表現出不滿與不耐。（資料照／民眾黨提供）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

民眾黨前主席柯文哲競選2024年總統失利後，接連陷入京華城、政治獻金假帳風波，柯文哲從一開始笑稱京華城案爭議是「潑糞戰術」，到接受偵訊時不耐走人被當庭逮捕聲押，在收押期間歷經父喪後，態度轉趨強勢，多次在法庭上發飆、摔水瓶，怒嗆賴清德「絕不投降」，喜怒形於色的情緒轉折，屢成新聞焦點。

2024年4月間，因柯文哲多次批郝龍斌時期簽下台智光監視系統BOT案有疑慮，郝反擊柯市府圖利京華城容積獎勵案，北檢也根據檢舉分他字案展開調查，柯文哲回應：「這就是典型的圍魏救趙」，因為台智光藍綠都有，「辦下去會死人，就開始拿北士科、京華城出來，潑糞戰術。」

到了7月間，監察院公布總統候選人政治獻金申報結果，外界開始指出柯文哲申報不實之處，民眾黨陸續公布說明查帳情形後，柯文哲8月29日神情嚴肅地鞠躬道歉，柯表示，「原本想節省人力卻沒監督，賠掉整個財政紀律」，「我個人思慮不周的壞習慣，是我要面對的責任」。

柯文哲道歉隔天(8月30日)一早，北檢檢察官與廉政官就展開大搜索，柯文哲被從住處帶出時厲聲：「我非常坦蕩，我知道我沒問題」，31日凌晨在接受檢察官複訊時，因疲憊拒絕夜間訊問，並打算離開地檢署，檢方當庭以涉犯貪汙等罪諭知逮捕並聲押，北院第2度開庭審理後裁准。

柯文哲在遭起訴後一度獲得交保，得以親自探視重病的父親柯承發，隨後又因北檢抗告成功再次收押，2025年2月，柯父過世，法院開庭調查是否解除禁見，讓柯文哲與家人商量治喪，柯文哲一度紅了眼眶，但又制止母親何瑞英說話，「不用拜託別人！就這樣！」

台北看守所准予柯文哲戒護奔喪，柯文哲痛哭流涕唸完追思文，之後就經常在從看守所借提出庭時，宣洩心中不滿，在休庭時間摔文件、水瓶，爆粗口罵檢察官「不要臉！」「大罷免大失敗，你們也有責任」，「告訴賴清德，我絕對不會投降！」「民進黨不會一直執政」，還多次與檢察官鬥嘴怒視。

開啟戰鬥模式的柯文哲，在遇到同案被告彭振聲時態度仍有轉折，柯曾表示想問彭振聲為何認罪，「我明明沒交代你京華城要怎麼做」，但他真的問不出口，因彭振聲在審理期間喪妻、出庭曾自稱「家破人亡」，柯忍不住哽咽提到同學李文宗也因案收押，邊說邊擦淚「台灣竟然還有這種冤獄！」