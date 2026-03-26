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社會 社會焦點 保障人權

淪階下囚！應曉薇喊冤：身正不怕影子斜　包青天上身要鍘檢察官

記者黃宥寧／台北報導

京華城案今（26）日一審宣判，北市議員應曉薇被檢方認定涉嫌收受沈慶京賄賂、施壓市府協助提高容積率。回顧案發以來，她從高喊「身正不怕影子斜」、強調毫不委屈，到庭審怒喊「虎頭鍘斬檢」，並兩度落淚稱「士可殺不可辱」，多段發言成為外界熱議焦點。

本案起於2024年8月底，檢廉發動大規模搜索並約談應曉薇等人，當時應曉薇在去年8月27日出境前，被檢調緊急攔下，她聲稱是要飛往香港幫母親買藥，被移送時面對大批媒體包圍推擠，她不僅神情鎮定，甚至還出手攙扶跌倒的記者。

被問及是否替京華城牽線？她留下一句經典的「身正不怕影子斜」，強調自己堅持做對的事、一點都不覺得委屈。她當時自信表示，議員本職就是協助市民與市府溝通，「如果不合情不合法，誰牽線也沒用」，展現出極高的防禦姿態。

然而，檢方調查指出，應曉薇涉嫌收受沈慶京高達5250萬元的賄款，並利用「便當會」等多種管道施壓、斥責市府官員，協助業者取得違法的容積獎勵。同年12月26日，檢方依違背職務收受賄賂等罪將其起訴，並具體求處16年6月重刑。

隨著案件進入審理階段，被長期羈押的應曉薇，在法庭上的態度轉趨悲憤與強硬。2025年12月24日於北院開庭答辯時，她進行了長達45分鐘的獨白，痛批偵辦檢察官林俊言「顛倒黑白」、「用筆在殺人」。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲曾是演員的應曉薇情緒激動，以自己過去演過經典戲劇《包青天》為喻，當庭對審判長高呼：「請用虎頭鍘斬林俊言！」 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

她強調，自己在京華城案相關的幾年內，共處理了817件選民服務，京華城僅是其中極少數；她更不滿檢方指控她意圖從桃園機場「逃亡」，澄清自己當時人明明在台中機場配合調查，卻被刻意扭曲，質疑檢方只是為了把她跟柯文哲、沈慶京綁成犯罪集團而在「編故事」。

「我到底做錯什麼？」庭訊過程中，曾是演員的應曉薇情緒激動，以自己過去演過經典戲劇《包青天》為喻，當庭對審判長高呼：「請用虎頭鍘斬林俊言！」

她聲淚俱下地表示，自己身陷囹圄一年多，不僅忍受錐心之痛，還無法陪伴臥病的102歲老母親。她兩度在庭上哽咽喊出「士可殺不可辱」，強調自己上有母、下有女，必須誓死捍衛家人尊嚴與自身清白。

從偵查初期的「身正不怕影子斜」，到審理尾聲的「虎頭鍘斬檢」，應曉薇從一開始的自信喊冤，到後來轉為對司法體系的強烈控訴，一路以來的言行轉變，為整起京華城案增添了濃厚的戲劇張力。如今一審判決結果出爐，這些法庭內外的驚世語錄，也注定成為這場世紀大案中，最令人印象深刻的註腳。

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