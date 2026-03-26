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京華城一審宣判！柯文哲遭求刑28年半　起訴「4大罪狀」一次看

▲▼ 民眾黨主席柯文哲聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲涉嫌京華城案即將一審宣判。（圖／記者李毓康攝）

記者劉人豪／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲在台北市長任內，涉嫌圖利京華城改建案容積獎勵，且競選總統時，還涉將外界捐款存入木可公關公司等處，當成私人金庫。北檢於2024年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，根據檢方掌握柯文哲個人行動硬碟中的「工作簿」等關鍵證據，指出他共涉收1710萬元賄款，向法院求處總計28年6月徒刑。一審將於今天(26日)下午宣判。

圖利部分

北檢調查，柯文哲明知京華城公司申請最高 20％容積獎勵之都市計畫草案內容違背都市更新條例等相關法令，但卻為為籌謀培植政治實力及募集資金，因沈慶京不堪京華城購物中心營運虧損，欲透過土地重建牟利，沈遂持續向柯文哲訴求協助恢復京華城容積，2人於109年2月20日會面，後由柯裁示推進京華城案，圖利京華城公司、鼎越公司高達121億545萬6748元。

收賄部分

後後，沈慶京見柯文哲已履行京華城一案，因此透過張志澄、朱亞虎尋找威京集團7名人頭，從集團總部取款後，由7名人頭各自匯款30萬元佯為捐贈民眾黨之政治獻金，實為交付210萬元賄賂與柯。待朱亞虎通知賄款210萬元已交付、並附上捐款人頭名單後，李文宗隨即向柯報告，並傳訊給朱亞虎，表達柯文哲感謝之意。

北檢發現柯文哲111年10月18日舉行京華廣場動土典禮，柯文哲是唯一邀請的政治人物，沈慶京還交代秘書自名下帳戶提領1600萬元現金，在柯出席動土典禮後，於111年10月19日至同年11月1日間之某時地，親自交付現金1500萬元賄款，並以EXCEL檔案「工作簿」記載：「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」，儲存在其所有之行動硬碟中，記錄沈交付賄款之事實。

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲涉嫌京華城案即將一審宣判。（圖／記者李毓康攝）

公益侵占部分

在政治獻金公益侵占案中，柯文哲身為民眾黨黨主席，竟將捐贈予黨的600萬元侵占入己，而未存入民眾黨政治獻金專戶。柯文哲為規密政治獻金法限制，以商業交易行為包裝其侵占犯行，先與木可公司簽訂肖像權同意書，將柯之肖像權獨家授權給木可公司，再由木可與柯競辦簽訂合約，將「肖像行使權」授與競選總部，李文宗則指示以肖像權授權金名義義，由政治獻金共匯付1,500萬元予木可公司，以此迂迴手段將政治獻金挪供柯文哲私人使用。

柯文哲另以支付木可公司員工薪水名義之方式，由政治獻金匯款共124萬1036元予木可公司，以此方式侵占政治獻金。後柯又為投資營利事業，由政治獻金匯款100 萬元予影視大亨邱復生的國際電影公司，以此方式侵占政治獻金，總額高達2324萬1036元。

北檢查出，柯文哲、李文宗等人明知募款小物之目的係為謀求民眾支持柯競選總統所捐贈之政治獻金，款項應存入政治獻金專戶，竟以木可公司網路商店「木可好店」進行募款，並透過柯文哲臉書、IG、民眾黨官網等媒體宣傳，利用民眾支持捐款以換取募款小物，透過第三方支付平台，將所得款項匯入木可帳戶，合計以木可公司侵占4133萬5588元。此外柯還透過知KP SHOW募款演唱會侵占盈餘77萬166元、以木可公司收受採風公司捐與民眾黨之政治獻金300萬元，合計共侵占4510萬5754元。

背信部分

另一方面，柯文哲還涉嫌挪用眾望基金賄款向支付競辦員工薪資背信案，，將民眾對眾望基金會之捐款挪供柯文哲聘請13位員工，惟實際工作內容皆是處理柯競選總統相關活動、及後續黨務活動，統計於2022年12月至2024年8月之期間，共支付827萬1095元，致生損害於眾望基金會。

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