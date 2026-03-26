柯文哲官司纏身！京華城案今宣判　北檢還有5案持續偵辦中

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城及政治獻金弊案今天（26日）下午將一審宣判，事實上，檢察官調查柯文哲所涉弊案的偵辦動作一直沒停，包括柯文哲被告發在台北市長任內通過的北士科地上權、萬大魚果市場改建、南港轉運站BOT，以及台智光網路議價等四大案涉及圖利，以及柯妻陳佩琪保險箱內100萬現金來源，北檢都在持續偵辦中。

▲民眾黨主席柯文哲另被告發涉及4大案有待北檢偵辦。（資料照／記者李毓康攝）

和京華城一樣是由威京集團取得的萬大魚果市場改建案，指的是3度流標的「台北市第一果菜及萬大魚類批發市場改建案」，包含地上6層的果菜市場，及緊鄰的8層樓魚市場，2020年第4次招標，唯一投標廠商中華工程以125億元得標，但當時市府簽約採減項發包，市府2024年提案追加預算近50億元，才能繼續新建，市議員因而質疑，時任市長柯文哲為了政績，涉嫌圖利業者。

至於北投士林科技園區案，是台北市規劃的科技廊帶重鎮，規劃為生技、數位醫療專區，其中主要的T16、T17、T18土地分佔專區路口3角，因合併地上權招商不順，2021年分開招商，其中面積較大的T16採三階段開標，由仁寶電腦與康舒科技聯盟以45億元得標，T17、T18則省去投資計畫評選，以兩階段方式，由新光人壽以合計36億元同時標下，建設進度至今遠遠落後預期。

▲台北市議員陳重文已因台智光弊案遭起訴貪污圖利，正由法院審理中。（資料照／記者袁茵攝）

同樣是由新光人壽得標的南港轉運站BOT案，指的是分標後的「東站」區，與現在營運中的「西站」不同，同樣被民代踢爆，原本應該要在2025年營運的東站，大樓鋼骨工程延後，工地招牌更直接寫著2029年完工，且到時大樓興建完成後，車站使用比例僅佔8.12%，質疑這個BOT案也涉嫌圖利業者。

而台智光案源於台北市府2011年間與台灣智慧光網公司簽約，由台智光提供網路基礎建設，並享有25年的經營權，台北市議員陳重文因涉嫌施壓社會局使用台智光，從中獲利321萬元，已經被起訴由法院審理中，另針對市警局被迫以超過預期的5億多元預算簽下2024年合約部分，檢察官懷疑有市府官員涉及圖利，也已分案偵辦。