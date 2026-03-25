郭正亮直播中「突眼歪嘴斜」　主持人曝他最新病況

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郭正亮直播中突「眼歪嘴斜」顏面神經失調　主持人曝他最新病況

▲▼郭正亮（圖／資料照）

▲郭正亮25日出席直播節目時，突然眼歪嘴斜，引起觀眾擔心。（圖／資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

前立委郭正亮經常上節目談論時事、分享政治觀點，他25日出席節目《綠也掀桌》時，被觀眾發現他突然出現「眼歪嘴斜」的情況，嚇得許多網友紛紛留言關心，他也在直播結束後立刻前往就醫。主持人「鯊鯊主播」李珮瑄事後也表示，郭正亮經醫生診斷後，發現是感冒引起的顏面神經失調，感謝觀眾的關心。

郭正亮25日出席《綠也掀桌》節目直播，不料他跟主持人李珮瑄聊到一半，突然出現眼歪嘴斜的情況，網友看了紛紛留言，「亮哥要注意一下臉部有點不對稱，要注意健康」、「嘴已經歪了啦」、「趕快去看醫生」、「亮哥的左邊上嘴唇怎麼怪怪的」、「亮哥左右臉不對稱，眨眼也只有右眼在動，要保重啊」、「亮哥的嘴有斜一邊哦，今年就去看醫生吧」。

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主持人李珮瑄也在直播中轉達網友的關心。郭正亮當下摸了摸自己的臉後，猜測可能是顏面神經出現問題，他也在結束所有的節目行程後前往就醫。

李珮瑄事後也在臉書透露郭正亮的最新情況，她說，「給所有憂心亮哥的觀眾朋友們交代，亮哥下節目後已看診，醫生表示是感冒引起的顏面神經失調，初期症狀輕微。亮哥非常感謝大家對他滿滿的關心和擔心，在此謝過大家」。

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