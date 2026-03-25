美國民調：59%美國人認為美軍對伊朗行動過頭

▲美軍F-35C匿蹤戰機執行任務時起飛畫面。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

根據美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心最新公布的調查，多數美國民眾認為，華府近期對伊朗的軍事作為過於強硬；同時，油價可能上揚，也讓不少人感到經濟壓力。

約59%受訪者認為美軍行動「過頭」



報導指出，美國與以色列對伊朗的衝突已進入第4週。儘管川普整體支持度維持穩定，但相關情勢恐逐漸演變為共和黨政府的政治負擔。調查顯示，約59%受訪者認為，美方對伊朗的軍事行動「過頭」。

▲多數美國民眾認為，美國近期對伊朗的軍事行動過頭，尤其反對派遣地面部隊。（圖／達志影像／美聯社）



油價飆升引民眾擔憂



另一方面，生活成本壓力同步浮現。約45%民眾表示，未來幾個月對汽油支出「非常」或「極度」擔憂；相比川普連任初期、主打壓低物價時的同類調查，當時僅約30%民眾有類似憂慮，顯示不安情緒明顯升溫。

阻止伊朗核武仍獲高度支持



在政策目標方面，阻止伊朗取得核武仍獲高度支持，約2/3受訪者認為此為極其重要的外交任務。不過，多數人同時強調穩定油價與天然氣價格的重要性，兩者之間的取捨，成為白宮後續決策的一大考驗。

民調也顯示，約4成美國成年人對川普施政表現給予正面評價，與前次調查差異不大；外交政策的支持度略低，但整體變動有限。至於是否擴大軍事行動，多數民眾持保留態度，普遍反對進一步升高衝突，例如派遣地面部隊。

▲中東情勢讓油價上漲，約45%美國人感到擔心。（圖／路透）



黨派意見分歧



值得注意的是，控制能源價格成為少數跨黨派共識。約3/4共和黨支持者、以及2/3民主黨支持者，都認為避免油氣價格上漲至關重要。

至於推翻伊朗現有政權的議題，社會支持度相對較低。僅約3成受訪者認為，美國扶植親美政權屬於「非常重要」的政策方向。

在黨派差異方面，約9成民主黨支持者、6成無黨籍人士認為，美方對伊朗的軍事行動已經過度。共和黨內部則出現分歧，接近一半認為目前行動「恰當」，主張更強硬者比例不高；另約1/4認為行動過頭，約兩成則覺得力度仍不足。

本次調查於本月19日至23日進行，對象為1150名成年人，樣本來自具代表性的AmeriSpeak調查群體，整體抽樣誤差約為正負4個百分點。