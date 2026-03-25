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「毒豆乾」流竄新北餐廳市場　2款產品驗出違規防腐、殺菌劑

▲▼新北市抽驗清明節應景食品2件不合格。（圖／新北市衛生局）

▲新北市至傳統市場抽驗豆乾。（圖／新北市衛生局）

記者許力方／新北報導

清明節將至，新北市衛生局抽驗食品安全，針對餐飲業、賣場、超市及傳統市場稽查潤餅、豆製品、生鮮蔬果等90件應景食品，結果發現2件豆製品不符規定，為桃園明記黃豆食品的「大黑豆乾」和雲林百豐商行的「豆乾」，已要求業者下架回收，並移請來源地衛生單位依法處理。

豆干驗出違規添加物　最重可罰300萬元

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衛生局指出，1月28、29日前往汐止區的素食餐廳抽驗，針對清明應景90件食品，查出不合格產品包含桃園八德區的明記「大黑豆乾」檢出防腐劑苯甲酸0.66g/kg，超出法定上限0.6g/kg。

此外，另一件雲林元長鄉的百豐商行「豆乾」，則是在土城學府路的傳統市場攤商販售，檢出不得殘留的過氧化氫。衛生局指出，2案均違反食品安全衛生管理法第18條規定，最高可處300萬元罰鍰，並已要求問題產品全面下架回收，將案件移交來源廠商所在地主管機關進一步查處。

苯甲酸、過氧化氫用途　殘留恐傷身

衛生局說明，苯甲酸為合法防腐劑，可用於豆干、醬菜等食品以抑制微生物生長，但使用量須符合規範；過氧化氫則具有殺菌作用，雖可應用於製程，但成品中不得殘留，否則可能對腸胃造成刺激。

▲▼新北市抽驗清明節應景食品2件不合格。（圖／新北市衛生局）

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